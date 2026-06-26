Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez serán las nuevas líderes de Movimiento Sumar

Madrid, 26 jun (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, serán previsiblemente las nuevas líderes del partido Movimiento Sumar tras haber presentado una candidatura conjunta para asumir las riendas de la formación.

Su candidatura es la única que se ha presentado hasta el momento para la asamblea extraordinaria del próximo 11 de julio, que renovará la dirección en un intento de superar la crisis interna agravada con la dimisión de la secretaria de Organización, Laura Moreno, y sus críticas a la actual Ejecutiva, encabezada por Lara Hernández.

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El plazo para presentar candidaturas acaba el próximo martes, 30 de junio, pero la voluntad de Movimiento Sumar ha sido desde el principio acordar una lista única. EFE