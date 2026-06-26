Una lista de calidad democrática sitúa a Compromís en cabeza y quita al PSOE el aprobado

Madrid, 26 jun (EFE).- El quinto 'ranking' de calidad democrática de los partidos políticos en España, elaborado por Más Democracia, sitúa a Compromís en cabeza, con un 8,3 sobre 10; a Vox en la cola (1,7), y hace perder al PSOE el aprobado, otorgándole una nota de 3,6.

Tras Compromís se sitúan los Comunes (8,2) y ERC (7,7). El PP, aunque mejora tres décimas, sigue suspendido y solo consigue un 2,9.

Según el informe, presentado este viernes, la puntuación media de los partidos políticos en esta materia se coloca en el 5,7 y supera así en dos décimas a la nota del último informe, de 2024.

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La organización incide en que el PSOE y Más Madrid han caído 1,8 puntos y 2,4 puntos respectivamente, y son las formaciones que más descienden, mientras que seis partidos mejoran su puntuación: Coalición Canaria (+1,5); ERC (+1,5); PNV (+1,4); Podemos (1,3); EH Bildu (+1,2) y Compromís (+0,9).

Para poder establecer un orden de calidad entre las 16 formaciones analizadas, Más Democracia ha valorado hasta seis indicadores: la organización interna, los derechos de los afiliados y su protección, la autonomía territorial, la transparencia, los códigos éticos y responsabilidades de cargos públicos, y el sistema de elección de responsables.

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Además, más allá de las puntuaciones, la organización también ofrece en este trabajo 10 recomendaciones para la "democratización de los partidos", entre las que se encuentran celebrar congresos con una periodicidad máxima de dos a cuatro años o establecer un sistema de limitación de mandatos.

La presidenta de Más Democracia, Cristina Monge, ha considerado que urge entender cuáles son los motivos de la desconfianza ciudadana en las formaciones políticas, motivo por el que elaboran esta clasificación.

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La organización critica que el PSOE, tras el 41.º Congreso, celebrado en Sevilla, estableciera "barreras a la celebración de primarias" al elevar los porcentajes de avales necesarios para presentar una candidatura.

Asimismo, achacan a la Junta Directiva Nacional del PP de no haber "respetado las competencias" que le atribuyen los estatutos al haber "establecido un marco de negociación" que los líderes territoriales "han tenido que acatar" en las negociaciones con Vox.

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Sobre este último, Más Democracia no ha detectado ningún cambio reciente en sus estatutos, pero sí aprecian una "muy convulsa situación" relativa a la expulsión de miembros críticos.

Según el 'ranking', cuatro formaciones de ámbito autonómico o regionalista logran los mejores puestos, ya que tras Compromís, Comunes y ERC se sitúa EH-Bildu (7,6).

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Tras ellas se sitúan Podemos (7), IU (6,8), el PNV (6,3), el PSC (6,3), la Chunta Aragonesista (6), Junts (5,8), UPN (5,7) y Coalición Canaria (5,4).

En la zona del suspenso se encuentran el BNG (4,5), Más Madrid (4,3) y los tres partidos de ámbito nacional: PSOE, PP y Vox. EFE

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