Álvaro Morata consolida su reconciliación con Alice Campello y se tiñe el pelo de rubio platino a juego con toda la familia: su cita con pizzas en Nápoles

Álvaro Morata y Alice Campello en una pizzería de Nápoles (Instagram)

Álvaro Morata ha exhibido en Nápoles su nuevo look rubio platino durante una escapada junto a Alice Campello que refuerza la reconciliación de la pareja, confirmada hace unas semanas tras varios meses de separación y visible ahora en una cena con pizzas y gestos de complicidad.

La nueva imagen del futbolista se ha conocido por una publicación de la pizzería napolitana Battarra, en la calle Calata Capodichino, donde la pareja ha cenado durante su viaje a Capri y Nápoles. El vídeo del local ha mostrado a Morata con el pelo decolorado en un tono rubio vainilla y a ambos posando sonrientes con el propietario.

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Tras una temporada distanciados, el matrimonio ha reaparecido de vacaciones en Italia en lo que supone sus primeros días juntos desde que retomaron la relación. Alice Campello ha compartido en Instagram varias imágenes de la escapada a Capri, aunque sin mostrar de forma directa el rostro de su marido.

Álvaro Morata y Alice Campello en una pizzería de Nápoles (Instagram)

El nuevo look de Álvaro Morata

Según Il Mattino, Morata y Campello se han mostrado “muy acaramelados” durante su visita a la pizzería y también especialmente cercanos con el personal del establecimiento. Entre los platos que han elegido figuran la pizza frita típica de la ciudad, la frittatina y una pizza margarita especial con mozzarella de búfala y champiñones.

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El giro estético del delantero recupera una imagen que ya llevó hace varios veranos, aunque entonces la decoloración era más extrema. En aquella etapa lucía el pelo rapado en un tono rubio platino muy frío, casi blanco. Ahora ha optado por un rubio muy claro, pero más cálido y más próximo al de Alice Campello y sus hijos, en sintonía con el tono de piel del futbolista y con las facciones de ambos.

Álvaro Morata y Alice Campello en una pizzería de Nápoles (Instagram)

Para alcanzar ese resultado, partiendo de una base castaña, el jugador ha tenido que pasar por una decoloración seguida de un matiz para lograr el tono rubio vainilla. La escapada también ha dejado una escena de tono distendido en el restaurante. En el vídeo compartido por el local en sus redes sociales se escucha a uno de sus responsables bromear mientras posa con el delantero: “¿Quién es más guapo, él o yo?”.

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La reconciliación de Morata y Alice Campello

La pareja viaja con el foco puesto en esta nueva etapa al lado de sus cuatro hijos, formando ahora una familia de rubios con los mellizos Leonardo y Alessandro, además de Edoardo y Bella. La coincidencia cromática entre ambos ha alimentado la lectura de este viaje como una reafirmación pública del regreso sentimental.

Álvaro Morata y Alice Campello en una pizzería de Nápoles (Instagram)

Fue el pasado 1 de junio cuando se conoció que Morata y la empresaria italiana se habían dado una nueva oportunidad. La noticia la adelantó Javi de Hoyos y horas después trascendió una primera imagen de ambos juntos en uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid, acompañados por Koke Resurrección y Beatriz Espejel.

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Según el entorno del futbolista, ambos llevaban ya un tiempo reconciliados. Al hablar con Javi de Hoyos, Morata confirmó esa tercera oportunidad y explicó que no puede vivir sin ella porque es “la mujer de su vida”, además de la madre de sus hijos. La reanudación de la relación llegaba tan solo cinco meses después de su última separación, a comienzos de 2026.

El Ayuntamiento de Pozuelo multa con 22.000 euros a Álvaro Morata y a Alice Campello por talar árboles sin permiso en su lujosa mansión de La Finca.

Anteriormente, ya hubo otro intento fallido a principios de 2025, aunque durante ese tiempo ambos mantuvieron un vínculo cercano y cordial por el bienestar de los niños y por el afecto que siempre se han tenido. Cuatro días después de que trascendiera la reconciliación, Campello reapareció en solitario en un evento en Madrid y, al terminar, se la vio subirse al coche del delantero. Poco después, fueron fotografiados por las calles de la capital caminando de la mano, abrazándose y mostrándose cariñosos.

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El primer posado conjunto en un photocall llegó hace una semana. Allí comparecieron relajados y sonrientes ante los periodistas, en una imagen que precede ahora a esta escapada entre Capri y Nápoles, donde las redes de Campello dejaron ver dos escenas sin mostrar el rostro del jugador: ambos tumbados al sol en la popa de un barco y Morata al timón de una embarcación más pequeña.