Un herido grave y otro leve en dos últimas sueltas de toros de los 'Sanjuanes' de Coria

Plasencia (Cáceres), 26 jun (EFE).- Dos hombres de 35 años han resultado heridos, uno de ellos de carácter grave, durante las sueltas de toros celebradas entre la tarde del jueves y la madrugada de este viernes en las fiestas de San Juan de Coria (Cáceres), declaradas de Interés Turístico Nacional, que acumulan ya seis heridos de distinta consideración desde el inicio de los festejos.

El herido más grave ha sufrido una cornada en el dorso de la mano izquierda durante la suelta de Milanés, de la ganadería Enrique Serrano, toro del Ayuntamiento, celebrada esta madrugada en la plaza de España.

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Según el parte médico difundido por el Ayuntamiento de Coria, el participante presenta una lesión en los tendones extensores de la mano izquierda y su pronóstico es grave.

Tras ser atendido en el quirófano municipal, ha sido evacuado al Hospital Ciudad de Coria para someterse a pruebas radiológicas y a una intervención quirúrgica especializada.

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Horas antes, en la plaza de la Catedral y durante la suelta de Zafiro, de la ganadería Héctor Guerrero, toro de la peña Junta de Defensa del Toro de San Juan, otro hombre de 35 años ha resultado herido al ser embestido por el animal.

Este varón presentaba una cornada superficial en el lateral derecho del cuello, con afectación del tejido celular subcutáneo y del músculo cutáneo, aunque sin hemorragia activa.

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Tras ser estabilizado en el quirófano municipal, fue trasladado al Hospital Ciudad de Coria para su ingreso; su pronóstico es leve, salvo complicaciones.

Con estos dos nuevos incidentes, las fiestas de San Juan acumulan seis heridos de distinta consideración.

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, ha agradecido la rápida actuación de los servicios sanitarios y la colaboración ciudadana, además de desear una pronta recuperación a los heridos y recordar la importancia de respetar las recomendaciones de seguridad durante el desarrollo de los festejos. EFE

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