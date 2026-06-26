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Mónica García afirma que en corrupción "no hay ninguna causa que afecte al Gobierno"

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Madrid, 26 jun (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este viernes que en corrupción "no hay ninguna causa que afecte al Gobierno" y ha precisado que las explicaciones que sobre este asunto tiene que dar Pedro Sánchez son en calidad de secretario general del Partido Socialista.

"El presidente del Gobierno cuando habla en nombre del secretario general del PSOE tiene muchas explicaciones que dar, pero cuando habla en nombre de un Gobierno que ha sido transformador, solvente, honesto y limpio, hay mucho más que aportar que dar explicaciones", ha señalado en una entrevista en RNE.

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Sobre el hecho de que el exministro José Luis Ábalos esté condenado a 24 años de cárcel, la ministra ha recordado que "ese señor está en la cárcel: "Yo nunca me senté con él en el Consejo de Ministros".

La titular de Sanidad ha reconocido que el Partido Socialista "tiene que hacer más dentro de Ferraz" pero dentro del Gobierno "ha hecho muchas cosas a las que le ha impulsado la izquierda transformadora".

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"El PSOE tiene muchas almas, desde la de Felipe González, y nosotros hemos impugnado gran parte de ese alma todos estos años y así surgió la izquierda transformadora", ha subrayado.

"Nosotros hemos empujado al PSOE a que sea progresista y valiente. Hemos sido la palanca para que el Partido Socialista sea el faro moral en materia de derechos humanos, en Palestina o en decir no a la guerra", ha añadido.

García ha salido en defensa de "la gente progresista" a quien, en su opinión, "le duelen más los casos de corrupción" que al PP "que lo tiene en su ADN".

"Alguien cree que si el PP hubiese gestionado los fondos Next Generation no tendríamos muchísimos casos como el que hemos tenido: Montoros, Fernández Díaz...el tú más no funciona, pero la equidistancia, tampoco", se ha preguntado.

Respeto al conflicto abierto con los profesionales sanitarios, la ministra ha insistido en que "gran parte de la solución está en manos de las comunidades autónomas" a quienes ha trasladado que "no se pueden descentralizar competencias y centralizar culpas".

Y a los sindicatos médicos, con quien ha dicho se ha reunido en 30 ocasiones, ha tendido la mano para volver a encontrarse. Ha admitido que el Estatuto Marco es un avance, "pero se queda corto" y a los sindicatos ha recordado que hay competencias que no pueden ejercer desde el Ministerio como "cambios en el ordenamiento jurídico para que los médicos se jubilen antes".

"Y el Ministerio no va a saltarse ni las competencias ni la ley", ha afirmado.EFE

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