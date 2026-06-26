Marlaska ofrece a Venezuela todos los recursos de España para superar la tragedia

Madrid, 26 jun (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado a las autoridades y al pueblo venezolano sus "sinceras condolencias" por los "devastadores" terremotos que sufrió el jueves Venezuela y les ha ofrecido todos los recursos que España tiene disponibles para superar cuanto antes la tragedia.

Marlaska ha hecho este ofrecimiento durante su intervención con la que ha clausurado el encuentro oficial 'Hacia un Espacio Iberoamericano de Seguridad Vial', en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno que acogerá España el próximo mes de noviembre.

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"Las autoridades y el pueblo venezolano deben saber que tienen toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y a su disposición todos nuestros recursos disponibles para ayudarles a superar cuanto antes esta tragedia", ha manifestado Marlaska.

El ministro ha recordado que los primeros equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de efectivos de rescate de la Comunidad de Madrid han llegado ya a Venezuela, donde se sumarán a los dispositivos desplazados desde otros países de la región.

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"La solidaridad interregional es uno de los factores que sin duda alguna dan firmeza a los sólidos lazos que unen a la comunidad iberoamericana", ha subrayado Marlaska. EFE