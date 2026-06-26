Los municipios guardarán un minuto de silencio el lunes por las víctimas en Venezuela

Madrid, 26 jun (EFE).- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y consells a guardar el próximo lunes, a las 12:00 horas, un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela.

Según ha informado la entidad municipalista, la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha propuesto este minuto de silencio como símbolo de respeto por las víctimas y en solidaridad con los venezolanos que han padecido un doble terremoto.

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La iniciativa se ha adoptado tras el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces de la federación ante la magnitud de la catástrofe que se ha cobrado la vida de al menos 235 personas y ha causado unos 4.300 heridos, según las autoridades de Venezuela. EFE