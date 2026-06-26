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La Nueva Rosaleda costará 414 millones y tardará seis años

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Málaga, 26 jun (EFE).- El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, detalló este viernes que la ampliación de la Universidad es la zona más adecuada para construir el nuevo estadio de La Rosaleda, por delante del recinto actual o la opción de San Cayetano (Puerto de la Torre), partiría de 414 millones de coste y las obras tardarían "unos seis años", por lo que terminarían "en 2032".

Este viernes, en la rueda de prensa de presentación del estudio de alternativas de ubicación del nuevo estadio del Málaga CF, se dieron varios detalles de la elección de los terrenos de la Universidad como el emplazamiento "idóneo" para construir desde cero una nueva Rosaleda.

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Juan Alba, coordinador general de Infraestructuras y Proyectos del Ayuntamiento de Málaga, subrayó que el modelo de La Rosaleda en la ampliación de la Universidad "es la ubicación idónea del nuevo estadio" por conexiones y transporte público - hay línea de Metro y varias de autobuses-, aparcamientos o el coste para acometer las obras.

"Si es una acción directa, pública, que cabe también, y luego sale el concurso posterior, serían a lo mejor dos o tres años para comenzar las obras y poner la primera piedra. Eso tiene su tiempo. Al final, entre estudios y obra, la obra parece que son tres años. Estamos hablando de unos seis años. Nos pondríamos en el año 2032 ya terminado", manifestó.

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Según De la Torre, habría que poner "unos días para que las empresas consultoras interesadas puedan presentar sus propuestas, 45 días no más, aunque sea necesario más. Luego un tiempo, que serían dos o tres meses, de realización de esos estudios. Luego vendría el anteproyecto", dijo.

"Ahora mismo, con precios de ahora, costaría 414 millones, eso es lo que está ahí planteado", confirmó el edil, que reconoció que cuando "vaya a empezar esto, valdrá más; cada año que pase, los costos valen más en todo, pero es más barato que los 434 millones de Rosaleda y los 588 de San Cayetano".

El estudio, encargado por las tres administraciones propietarias, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación y elaborado por TYPSA y Fenwick Iribarren, defiende que el nuevo recinto ascendería a los 55.000 espectadores, ampliables en el futuro, casi el doble que en La Rosaleda actual (30.000), que sólo podría crecer hasta 43.000 butacas en caso de remodelación. EFE

afl/cb/cmm

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