La morosidad de la banca repunta levemente en abril al 2,63% pero sigue en niveles de 2008

Madrid, 26 jun (EFE).- La morosidad de la banca española repuntó levemente en abril, al pasar del 2,62 % en marzo al 2,63 % en el cuarto mes del año, y es la primera vez que lo hace desde agosto del año pasado, en el que registró una subida similar, según datos publicados este viernes por el Banco de España.

En abril los préstamos impagados se redujeron, pero también lo hizo, y con más fuerza, el saldo de créditos, y, pese a la leve subida en abril, la tasa de morosidad está en el mismo nivel que en septiembre de 2008, hace casi 18 años.

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Los préstamos morosos cayeron en abril en 107 millones, hasta los 32.363 millones; mientras que la cartera crediticia disminuyó en 6.226 millones, hasta los 1,231 billones.

En comparación con abril de 2025, la morosidad del crédito ha pasado del 3,18 % de entonces al 2,63 % de ahora, gracias a que el saldo de préstamos dudosos se ha reducido en 5.564 millones.

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Además del dato total del sector, el Banco de España publica cada mes la morosidad agregada de bancos, cajas y cooperativas (cajas rurales), por un lado, y, por otro, la de las financieras de consumo.

La morosidad de bancos, cajas y cooperativas se mantuvo en abril en el 2,54 %, su tasa más baja desde agosto de 2008.

Los préstamos impagados bajaron en 119 millones en un mes, hasta los 29.962 millones; pero también descendió la cartera crediticia en 5.053 millones.

En el caso de las financieras de consumo, la ratio de morosidad repuntó en abril, al pasar del 5,05 % en marzo al 5,24 % en abril, al incrementarse en 15 millones los préstamos impagados, lo que supone un 0,67 %.

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Comparado con un año antes, la morosidad de los préstamos concedidos ha pasado del 5,99 % de abril de 2025 al 5,24 % en el mismo mes de 2026. EFE