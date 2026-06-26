Espana agencias

La invitación de la Eurocup permite la vuelta de San Pablo a una competición europea

Guardar
Google icon

Burgos, 26 jun (EFE).- El San Pablo Burgos regresará a las competiciones europeas la próxima temporada tras recibir una 'wildcard' (invitación) para disputar la BKT EuroCup 2026/27, la segunda competición continental organizada por la Euroliga, confirmaron este viernes fuentes del club.

El conjunto burgalés formará parte de una edición ampliada del torneo, que contará con 32 equipos distribuidos en cuatro grupos de ocho conjuntos, donde también estarán los clubes españoles La Laguna Tenerife y Manresa.

PUBLICIDAD

El nuevo formato de la competición establecerá una fase de grupos de la que saldrán los dieciséis equipos clasificados para las eliminatorias y los cruces. Desde los octavos de final hasta la final, se disputarán al mejor de tres partidos.

El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Porfi Fisac, ha destacado la exigencia del torneo y asegurado que supondrá un importante reto para el equipo.

PUBLICIDAD

"La EuroCup es durísima. Es una liga muy cercana y con equipos que están en nivel Euroliga, con gran talento y nivel atlético", ha afirmado el técnico, que en su caso ya cuenta con experiencia en la competición tras alcanzar las semifinales con el Gran Canaria en 2021.

Fisac ha añadido que la normativa que limita a dos el número de jugadores extracomunitarios en los equipos españoles supone una dificultad añadida frente a clubes de otros países con mayor margen para incorporar jugadores estadounidenses.

Pese a ello, el entrenador se ha mostrado mostró ambicioso de cara al regreso europeo del conjunto burgalés.

 "Va a ser dura, va a ser difícil, pero ¿quién ha dicho que nosotros vamos a hacer un equipo de cobardes? Nadie. Vamos a hacer un equipo de valientes", ha asegurado.

El objetivo será elde afrontar la competición "con ese grado de valentía que viene desde dentro de Burgos" y comprobar "hasta dónde" puede llegar el equipo en esta nueva etapa continental, ha concluido. EFE

vfr/rjh/fc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El expríncipe Andrés envió correos a sus hijas para presionarlas a ir a la boda de su primo con “la cabeza bien alta” y retar así al rey Carlos III

En la celebración, el monarca no llegó a saludar a sus sobrinas, que asistieron con sus maridos

El expríncipe Andrés envió correos a sus hijas para presionarlas a ir a la boda de su primo con “la cabeza bien alta” y retar así al rey Carlos III

La fruta con propiedades medicinales que comían los romanos en el desayuno y que es un símbolo en el mito de Rómulo y Remo

También asociada a la iluminación del Buda y al relato de Adán y Eva en los primeros capítulos del Génesis, esta fruta es una parte esencial de la cocina mediterránea, donde se consume fresca o seca y acompaña platos tradicionales de distintas culturas

La fruta con propiedades medicinales que comían los romanos en el desayuno y que es un símbolo en el mito de Rómulo y Remo

Madrid podría tener un clima similar al de Marrakech en 2050: hasta 5,5 grados más y 68.000 muertes por calor extremo

El aumento de las temperaturas, el estrés hídrico, las inundaciones y los incendios forestales provocarían que la Comunidad de Madrid perdiese un 19,4 % de su PIB per cápita

Madrid podría tener un clima similar al de Marrakech en 2050: hasta 5,5 grados más y 68.000 muertes por calor extremo

La tarifa de la luz en España para este sábado

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz en España para este sábado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

La UCO apunta a irregularidades en contratos de Red.es con el empresario Barrabés, imputado por el caso de Begoña Gómez

Tres españoles muertos, cuatro localizados bajo escombros y 99 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela, según el Ministerio de Asuntos Exteriores

Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, desaparecida por el doble terremoto en Caracas

El juez Calama ofrece a Hacienda personarse como “potencial perjudicada” en la investigación de las joyas de Zapatero

ECONOMÍA

La inversión de Irlanda en un pueblo de Castilla-La Mancha: tres millones de euros y 60 nuevos puestos de trabajo

La inversión de Irlanda en un pueblo de Castilla-La Mancha: tres millones de euros y 60 nuevos puestos de trabajo

La prestación mensual que pueden pedir las amas de casa a partir de los 65 años

La Inspección de Trabajo da un mes a miles de empresas para regularizar contratos temporales y fijos discontinuos en fraude

Las mujeres no saben menos de finanzas, solo dicen “no sé” con más frecuencia

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Luis de la Fuente y el secreto para ganar a una Uruguay desesperada por pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026

Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026