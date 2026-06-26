La invitación de la Eurocup permite la vuelta de San Pablo a una competición europea

Burgos, 26 jun (EFE).- El San Pablo Burgos regresará a las competiciones europeas la próxima temporada tras recibir una 'wildcard' (invitación) para disputar la BKT EuroCup 2026/27, la segunda competición continental organizada por la Euroliga, confirmaron este viernes fuentes del club.

El conjunto burgalés formará parte de una edición ampliada del torneo, que contará con 32 equipos distribuidos en cuatro grupos de ocho conjuntos, donde también estarán los clubes españoles La Laguna Tenerife y Manresa.

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El nuevo formato de la competición establecerá una fase de grupos de la que saldrán los dieciséis equipos clasificados para las eliminatorias y los cruces. Desde los octavos de final hasta la final, se disputarán al mejor de tres partidos.

El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Porfi Fisac, ha destacado la exigencia del torneo y asegurado que supondrá un importante reto para el equipo.

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"La EuroCup es durísima. Es una liga muy cercana y con equipos que están en nivel Euroliga, con gran talento y nivel atlético", ha afirmado el técnico, que en su caso ya cuenta con experiencia en la competición tras alcanzar las semifinales con el Gran Canaria en 2021.

Fisac ha añadido que la normativa que limita a dos el número de jugadores extracomunitarios en los equipos españoles supone una dificultad añadida frente a clubes de otros países con mayor margen para incorporar jugadores estadounidenses.

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Pese a ello, el entrenador se ha mostrado mostró ambicioso de cara al regreso europeo del conjunto burgalés.

"Va a ser dura, va a ser difícil, pero ¿quién ha dicho que nosotros vamos a hacer un equipo de cobardes? Nadie. Vamos a hacer un equipo de valientes", ha asegurado.

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El objetivo será elde afrontar la competición "con ese grado de valentía que viene desde dentro de Burgos" y comprobar "hasta dónde" puede llegar el equipo en esta nueva etapa continental, ha concluido. EFE

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