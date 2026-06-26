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La estadounidense Michele Kang, nueva propietaria del Lyon tras pagar 26 millones de euros

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París, 26 jun (EFE).- La empresaria estadounidense de origen surcoreano Michele Kang se ha convertido en la nueva propietaria del Olympique Lyon (OL) al haber desembolsado 26,3 millones de euros por el 87,78 % de las acciones y haber prometido inyectar hasta 71 millones durante las dos próximas temporadas.

Así lo informó este viernes Eagle Football Group S.A., grupo del anterior propietario John Textor, quien fue presidente hasta junio de 2025.

"Tal y como se anunció el 23 de junio de 2026, Michele Kang se mantiene como presidenta (puesto que ocupa desde hace un año) y directora ejecutiva (...), mientras que Michael Gerlinger continúa como Director General de OL", indicó Eagle Football.

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"Estoy extremadamente feliz de que esta operación haya llegado a buen puerto. Gracias a un esfuerzo sin precedentes, hemos podido cerrar esta transacción en un tiempo récord y permitir al OL escribir un nuevo capítulo en su historia. Es un inmenso alivio para todos los que aman a este club", manifestó Kang.

El Lyon llegó a ser descendido a la segunda división en junio de 2025 por una deuda que ascendía a 175 millones de euros. El club finalmente no bajó después de que las autoridades encargadas de la supervisión financiera de los clubes apreciasen positivamente el relevo de Textor por Kang.

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La administración de Textor había sido objeto de advertencias desde finales de 2024 por el descontrol de sus cuentas.

Tampoco había ayudado al inversor estadounidense su estrategia de multipropiedad. Además de haber comprado en 2022 el Lyon, es dueño del Botafogo brasileño y del RWD Molenbeek belga.

El Lyon es uno de los clubes franceses con más solera y cuenta en su palmarés con siete Ligas (todas ellas logradas entre 1998 y 2011), cinco Copas, ocho Supercopas y una Copa de la Liga, así como una Copa Intertoto europea.

Por las filas del Lyon han pasado figuras como los franceses Karim Benzema, Hugo Lloris, Éric Abidal, Bernard Lacombe, Alexandre Lacazette o Jean Tigana, los brasileños Sonny Anderson, Juninho Pernambucano y Endrick, o el argentino Lisandro López. EFE

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