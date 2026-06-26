La Abogacía española se une a la europea e iberoamericana para influir más a los gobiernos

Madrid, 26 jun (EFE).- Los máximos representantes de las abogacías española, europea e iberoamericana se han reunido esta semana en Madrid para reforzar sus alianzas y tratar de tener más influencia en los distintos gobiernos para que atiendan los principales desafíos de la profesión.

Así lo ha explicado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, en una rueda de prensa que ha celebrado este viernes junto con sus homólogos del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Roman Zavrsek; de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), Alfonso Pérez-Cuellar, y de la Ordem dos Advogados de Portugal, Joao Massano.

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El encuentro ha puesto en valor la reciente firma del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de la Abogacía y la importancia de la cooperación internacional para garantizar la independencia profesional.

No obstante los participantes han reafirmado la necesidad de mantener una posición común ante las amenazas que afectan al ejercicio de la abogacía en distintos países y de seguir impulsando iniciativas destinadas a proteger a unos profesionales "que desempeñan una función esencial para la defensa de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y el Estado de derecho".

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Las reuniones de los representantes de las distintas abogacías, que se han desarrollado durante tres días en Madrid, han permitido intercambiar experiencias sobre los retos derivados de la transformación digital de la justicia, el impacto de la inteligencia artificial en la profesión y las oportunidades de colaboración.

Salvador González ha abordado la situación de la profesión en España y ha informado a los representantes de la abogacía europea e iberoamericana de los avances de la 'pasarela' al régimen de trabajadores autónomos (RETA) de la Seguridad Social, una reivindicación histórica de miles de mutualistas.

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El mutualismo ha sido un sistema mayoritario entre abogados, procuradores o arquitectos, quienes llevan años reclamando la articulación de una 'pasarela' que les permita pasar a la Seguridad Social sus aportaciones a la mutualidad.

Tras su aprobación por el Congreso de los Diputados el pasado día 11 la proposición de ley que regula la 'pasarela' continúa su tramitación parlamentaria en el Senado.

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Los representantes de las abogacías han mostrado interés por esta iniciativa y Roman Zavrsek ha estimado que no permitirla podría ir en contra de las normas europeas.

"La fuerza de la abogacía está en su capacidad para actuar unida y Europa e Iberoamérica comparten hoy un mismo compromiso, defender la independencia de la profesión, proteger el derecho de defensa y fortalecer el Estado de derecho, lo que hemos querido reafirmar estos días en Madrid", ha concluido Salvador González. EFE

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