Interceptados 28 migrantes llegados en dos pateras a las costas de Baleares

Palma, 26 jun (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado este viernes a 28 migrantes de origen magrebí a bordo de dos pateras llegadas a Formentera y a Santanyí (Mallorca), según ha informado la Delegación del Gobierno.

La primera se ha registrado a las 6:20 horas, cuando la Guardia Civil de Formentera ha localizado a 14 migrantes magrebíes en la línea de costa de la zona de Es Copinar.

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Poco después, a las 7:20 horas, se ha procedido a la interceptación de otros 14 magrebíes en la línea de costa de la zona de Portopetro, en Santanyí, donde han intervenido agentes del instituto armado del puesto principal del municipio y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Con estas dos embarcaciones, en lo que va de año han llegado 2.435 migrantes a bordo de 129 pateras a Baleares, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 arribaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE