Hoy será noticia. Viernes, 26 de junio

TERREMOTO VENEZUELA

Exteriores confirma dos españoles muertos y 80 desaparecidos tras los terremotos

Madrid (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado esta medianoche de la muerte de dos españoles en los terremotos de Venezuela, confirmada por familiares, y que en estos momentos hay otros 80 ciudadanos desaparecidos.

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Fuentes de Exteriores han asegurado que "el número de españoles no localizados en estos momentos es de 80" y que lamentan "profundamente el fallecimiento de dos españoles confirmado por sus propios familiares", a quienes trasladaron sus condolencias.

GOBIERNO LEGISLATURA

El apoyo de Junts a la moción del PP evidencia su distanciamiento del Gobierno

Barcelona/Madrid (EFE).- La decisión de Junts, que junto a Vox ha facilitado que el Congreso apruebe la moción del PP que pide a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y dimita, hace más evidente el distanciamiento entre el Gobierno y el partido de Carles Puigdemont, que ha pasado de ser un socio clave y decisivo a pedir la salida del jefe del Ejecutivo.

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El Gobierno asegura que la moción del Partido Popular aprobada este jueves por el Congreso pidiendo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, someterse a una cuestión de confianza y asumir, dimitiendo, las responsabilidades de los casos judiciales que afectan al PSOE, no cambia nada su hoja de ruta.

LEIRE DÍEZ

Declara el exjefe de la UCO que reveló presión del DAO en causas que afectan al Gobierno

Madrid (EFE).- El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) Rafael Yuste, que reveló que el ex número dos del cuerpo le ordenó "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", declara ante el juez que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales del PSOE o del Gobierno, y que además interrogará a otros tres mandos de la Guardia Civil.

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Yuste abrirá este viernes en la Audiencia Nacional las comparecencias programadas por el juez Santiago Pedraz, que investiga, entre otros, al exdirigente socialista Santos Cerdán y a la exmilitante Leire Díez en el marco de esa supuesta trama. También está citado el general jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil Alfonso Alberto López Malo, quien alertó de una campaña contra la UCO, el general jefe del Estado Mayor del cuerpo.

EL TIEMPO

Este viernes continuará la estabilización de las temperaturas y lloverá en el noroeste

Madrid (EFE).- Este viernes se espera un nuevo día de altas temperaturas con zonas en las que se podrán alcanzar los 38 grados, aunque los termómetros continuarán estabilizándose en la mayor parte del territorio y se producirán precipitaciones generales en el noroeste.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el viernes predominará una situación de estabilidad general y continuará la estabilización de las temperaturas, tras la ola de calor que durante los últimos días afectó a la mayor parte del territorio peninsular. Se espera que predominen los cielos poco nubosos o despejados en todo el territorio a excepción del noroeste, donde un flujo atlántico dejará precipitaciones en general débiles, aunque pueden ser persistentes.

EFE

fp