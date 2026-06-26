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'Hacer más PSOE' pide a Montero distanciarse de Sánchez y critica su escaño en el Senado

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Sevilla, 26 jun (EFE).- El grupo de críticos socialistas que componen 'Hacer más PSOE' ha pedido a la dirección andaluza del partido, que lidera su secretaria general, María Jesús Montero, que se distancia del presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, para recuperar su "histórica identidad autonómica" y ha criticado que la líder acepte un escaño en el Senado.

'Hacer más PSOE' ha tachado de "profundo error político" la decisión de Montero de acceder a un puesto de senadora por la comunidad tras los resultados del partido en las últimas elecciones andaluzas, donde consiguió 28 escaños, el resultado más bajo de su historia.

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"Para liderar la oposición frente a Juanma Moreno con total legitimidad, la labor debe centrarse en exclusiva a pie de calle y dentro de las paredes del Parlamento andaluz", han señalado desde 'Hacer más PSOE', quienes han criticado "la utilización de la Cámara Alta como un espacio de acumulación de cargos e inercias institucionales aleja al partido de la ciudadanía".

La comunidad, han añadido en un comunicado, necesita una voz "propia y valiente" que no esté "influenciada por las dinámicas y consignas del socialismo de Madrid", de modo que se constituya como alternativa al Gobierno actual.

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Para esta corriente crítica del socialismo, el partido en Andalucía debe estar centrado en los problemas de los ciudadanos y luchando contra la alianza entre PP y Vox, a las que califica de "fuerzas de derecha".

Para 'Hacer más PSOE', el partido en Andalucía "no puede ser teledirigido" desde la dirección nacional porque quienes apoyan a la formación, sus votantes, sienten "decepción, enfado o vergüenza" por su gestión, "el problema deja de estar fuera y pasa a estar dentro".

'Hacer más PSOE' ha planteado "indispensable" un proyecto que apunte a las prioridades locales y no atienda a los debates nacionales, para lo que ha exigido "una defensa firme del Estatuto de Autonomía de Andalucía como la herramienta clave para corregir las desigualdades territoriales y garantizar la dignidad social".

Entre los problemas de los andaluces, esta corriente del PSOE ha situado la vivienda, "principal factor de exclusión social para la juventud andaluza"; la digitalización y la Inteligencia Artificial; y el sistema sanitario público.

'Hacer más PSOE' ha advertido contra el pacto que negocian el PP y Vox para la investidura del ahora presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno y del que han señalado que supone "un grave peligro para la convivencia democrática" y una amenaza a "los derechos de las mujeres, la igualdad del colectivo LGTBIQ+, las políticas de memoria histórica y la pluralidad cultural". EFE

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