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Frambuesa y mango con un toque crujiente de pistacho: así sabe el helado de La Roja

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Manu Martín-Albo

San Vicente del Raspeig (Alicante), 26 jun (EFE).- Saborear cada partido de España durante el Mundial de fútbol masculino que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México será posible literalmente a partir de ahora gracias al helado que el gremio de artesanos le acaba de dedicar a La Roja.

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La propuesta que han creado desde la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (ANHCEA) comienza con una crema de yogur y chocolate blanco, lo que en palabras de su presidente, Mario Masiá, “es un lienzo” sobre el que se puede añadir casi de todo. Para crear la bandera, le han añadido un veteado de frambuesa y mango, mientras que el toque crujiente se lo da el pistacho manchego tostado.

El helado, que en honor a la selección se llama La Roja, se verá coronado en los mostradores de las heladerías con una bandera de España hecha a partir de los siropes de ambas frutas.

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De esta forma, consigue combinar el tono ácido que deja el yogur natural con el dulzor que aportan tanto el chocolate blanco como los veteados de frutas. La propuesta estará disponible para todas las heladerías artesanas de la asociación, ya que “tendrán la receta” para que sea igual en toda España.

“Esta idea surge del propio comité que tenemos en ANHCEA, ya que estamos haciendo este tipo de acciones cada año”, ha señalado Masiá en declaraciones a EFE desde su propia heladería en la calle Mayor de San Vicente del Raspeig (Alicante).

Allí, al fondo del local hay una puerta que lleva al obrador, donde el propio heladero y sus trabajadores preparan cada una de las propuestas que llenan sus vitrinas desde primera hora y donde trabajan de forma manual tanto los sabores de las cremas como los siropes y los frutos secos que se añaden a la mezcla.

Para el heladero, la formación es clave “sobre todo para las nuevas generaciones, para que podamos enseñar el oficio de la heladería ya que hay un cambio generacional y necesitamos tener a gente preparada”, por lo que acciones como esta supone una oportunidad de visibilidad del trabajo.

Desde ANHCEA, eso sí, han advertido de que hay que estar atentos porque “conforme vaya evolucionando el Mundial iremos sacando nuevas propuestas”, como una que tienen preparada si España llega a la final y que llevará el título de El Gol, aunque por el momento su receta es secreta.

La patronal ANHCEA está constituida por unos 400 asociados que suman más de un millar de heladerías artesanas principalmente en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Cataluña, Murcia y Baleares aunque cada vez hay más en las zonas del interior peninsular, las cuales en verano dan trabajo directo a unas 10.000 personas. EFE

(foto) (audio) (vídeo)

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