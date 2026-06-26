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El incendio de Tamarite (Huesca) sigue activo mientras continúan evacuados 240 vecinos

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Zaragoza, 26 jun (EFE).- El incendio forestal entre los términos municipales oscenses de Tamarite de Litera y Alcampell continúa activo este viernes con un perímetro de unas 4.000 hectáreas, de las que se estima que se han calcinado alrededor de 1.000, mientras continúan evacuados 240 vecinos de Azanuy, Alins y Calasanz y confinada la población de Fonz.

Según la última actualización del Operativo de Extinción del Gobierno de Aragón (Infoar), durante la noche los trabajos se han centrado en la cabeza del incendio, próxima a Fonz, donde en estos momentos ya no presenta llama activa.

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A primera hora de la mañana se han reincorporado los medios aéreos, que están actuando principalmente sobre la superficie arbolada del flanco derecho del incendio para tratar de frenar su avance.

Durante toda la noche también han trabajado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en coordinación con el resto del operativo. Las labores se han centrado en el ataque directo a las llamas, la ejecución de fuego técnico y la apertura de cortafuegos con maquinaria pesada para contener el incendio.

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El perímetro afectado alcanza unas 4.000 hectáreas, aunque la mayor parte corresponde a superficie agrícola, monte bajo y solo una parte a masa forestal, con presencia de algo de pinar. Según las estimaciones realizadas hasta el momento, la superficie calcinada ronda las 1.000 hectáreas.

El jueves por la noche, el Gobierno de Aragón ya advirtió de que el incendio seguiría activo durante la madrugada y la jornada de este viernes. El fuego, originado ayer en torno a las 11.30 horas, se propagó con rapidez favorecido por el viento cálido del sur, las altas temperaturas, la baja humedad y la combustión del cereal seco.

La prioridad de los servicios de extinción continúa siendo la protección de los núcleos habitados.

El incendio obligó a evacuar a los vecinos de Azanuy, Alins y Calasanz y a confinar la localidad de Fonz como medida preventiva por el humo y, además, las llamas provocaron daños en una nave agrícola y una paridera en Azanuy. EFE

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