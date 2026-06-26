El español Álvaro Carpe, el más rápido en la primera tanda libre

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- El español Álvaro Carpe (KTM) acabó siendo el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de los Países Bajos de Moto3, que se disputa en el circuito TT de Assen.

Carpe marcó un mejor tiempo, en su última vuelta rápida, de 1:40.869, con el que superó por apenas 99 milésimas de segundo a su compatriota David Almansa (KTM), que dominó buena parte de la sesión.

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Almansa fue de los primeros en marcar las referencias en la más pequeña de las categorías, siempre con su preferencia de rodar en solitario buscando las mejores trazadas, como el líder del mundial Máximo Quiles (KTM), aunque le duró poco esa situación de privilegio, con todos los 'habituales' de la categoría buscando su minuto de protagonismo.

Así, se pudo ver al frente de la tabla de tiempos al mismo Máximo Quiles (KTM), o al australiano Joel Kelso (Honda), el italiano Guido Pini (Honda) o el español Álvaro Carpe (KTM), entre otros.

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En el último tercio de la primera sesión libre llegó el momento de aplicarse, y nuevamente destacó la figura de David Almansa, líder con 1:41.172 primero y 1:40.968 en su decimocuarto giro, seguido por el hispano-argentino Marco Morelli (KTM), con Kelso y Quiles por detrás a escasas milésimas de segundo.

Con el paso de esos últimos minutos se aupó hasta la tercera posición un Adrián Fernández (Honda) mucho más efectivo que en las citas anteriores, secundado por el hispano-argentino Valentín Perrone (KTM), el surafricano Ruche Moodley (KTM) y el propio Máximo Quiles.

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Las escaramuzas finales habían comenzado y en estas, el más avezado acabó siendo Álvaro Carpe, quien en su última vuelta, 1:40.869, doblegó por apenas 99 milésimas de segundo a David Almansa con Quiles tercero. EFE