El Congreso tratará de desencallar el martes la ley de nacionalidad para saharauis al acercar posturas PSOE y Sumar

El PSOE y Sumar han acercado posturas sobre la proposición de ley para conceder la nacionalidad a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española y el próximo martes habrá una reunión de la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso con idea de avanzar en su tramitación.

La iniciativa estuvo más de un año en la 'nevera' del Congreso y el grupo plurinacional, que fue quien la impulsó, lleva desde abril tratando de reactivarla ofreciendo a los grupos progresistas, incluido el PSOE, una propuestas de enmiendas transaccionales que agrupara las distintas aportaciones.

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La idea era atraer a los socialistas, que se resistían a dar respaldo a esta propuesta legislativa, lo que motivó el enfado de la diputada Tesh Sidi, de origen saharaui, que envió una petición de amparo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que frenara el bloqueo del PSOE a dicha norma.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, manifestó el pasado miércoles que era "totalmente favorable" a que se conceda la nacionalidad a los nacidos bajo administración española y negó que hubiera un bloqueo sobre esta proposición de ley.

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Este viernes el portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha trasladado en las redes sociales que han conseguido desbloquear la norma junto al PSOE, compartiendo una información al respecto del diario 'Publico'.

LA MEJOR REPARACIÓN AL PUEBLO SAHARAUI

"La mejor reparación al pueblo saharaui es apoyar su autodeterminación. Mientras llega ese momento avanzamos para acabar con el olvido y la discriminación que España les ha hecho sufrir. Desbloqueamos la ley de nacionalidad saharaui", ha proclamado en un mensaje a través de la red social 'X'.

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Los principales aliados del Gobierno e incluso el PP ve con buenos ojos esta normativa y habrá que ver si el martes el diálogo entre los distintos grupos da sus frutos con vistas a un acuerdo sobre el texto, lo que implicaría su remisión al Pleno para una votación definitiva.

Eso sí, el martes es el último día del periodo ordinario de sesiones y, para que la ley no vuelva al 'congelador', tendrán que pedir habilitar el mes de julio para que la Comisión de Justicia pueda seguir con su tramitación y para que pueda elevarse al Pleno en alguna de las dos sesiones extraordinarias previstas antes de agosto.

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