El ascenso del Málaga, una inyección económica de hasta 120 millones

Málaga, 26 jun (EFE).- El ascenso del Málaga a Primera División es un éxito que trasciende el ámbito deportivo y puede dejar hasta 120 millones de euros en una de las ciudades españolas de moda, que con este logro añade a sus facetas cultural y tecnológica la visibilidad y el impacto económico de contar con un equipo en LaLiga EA Sports.

El Colegio de Economistas de Málaga y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han coincidido en destacar la oportunidad que representa el salto de categoría tanto para el club como para la provincia por su repercusión en otros sectores como el turismo o el comercio.

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Con el regreso a Primera tras ocho años, el Málaga CF se suma a un ecosistema deportivo en la máxima categoría gracias al Unicaja en la Liga Endesa de baloncesto y a una infraestructura de más de 70 campos de golf en la Costa del Sol, que gana en atractivo para el turismo.

Según un estudio de KPMG y LaLiga, el Málaga CF representa ya el 2,2 % del PIB de la ciudad y genera más de 3.400 puestos de trabajo entre empleo directo, indirecto e inducido, unas cifras que, con el ascenso, se prevé que crezcan por el aumento de la actividad económica y de la demanda de servicios.

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Un primer análisis sobre el impacto económico del ascenso elaborado por el Colegio de Economistas de Málaga lo asemeja a un "auténtico acelerador económico".

Los expertos distinguen varios tipos de impacto: el inmediato sobre el club (derechos de televisión, aumento del 'matchday' (o día de partido), incremento de la masa social y de la venta de artículos de promoción; el efecto arrastre (en sectores como hostelería, comercio, seguridad, transporte o mantenimiento); la dinamización del turismo de fin de semana y el efecto escaparate.

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"Para una ciudad que busca posicionarse firmemente como un gran 'hub' tecnológico y turístico en Europa, la exposición mediática de LaLiga EA Sports es una campaña publicitaria millonaria completamente gratuita en más de 180 países", y actúa como "un reclamo más potente" para atraer patrocinadores y eventos.

En función de la posición del Málaga CF en la tabla clasificatoria, la inversión en cantera y en la modernización del Estadio de La Rosaleda, el Colegio de Economistas contempla tres escenarios: conservador, realista y optimista.

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El conservador, que sitúa el impacto entre 45 y 55 millones de euros anuales, parte de una clasificación baja en la tabla, permanencia en primera ajustada, poca inversión en cantera y en La Rosaleda, y atracción a patrocinadores locales.

La mayor parte provendría de los derechos de televisión (más de 30 millones), y el resto de patrocinios (unos 4 millones), venta de entradas (3 millones), turismo y hostelería (de 6 a 8 millones) y empleo y servicios (3-4 millones).

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El escenario realista, con una temporada estable en Primera, patrocinadores nacionales y con un aumento claro del turismo deportivo, lo eleva a entre 55 y 80 millones al año, de los que entre 32 y 35 millones serían por derechos televisivos, y de 8 a 15 millones en turismo y hostelería.

La hipótesis optimista divisa un club consolidado en Primera, en la parte alta de la tabla, con oportunidad de competición europea, patrocinadores internacionales, modernización del estadio y fuerte aumento del turismo deportivo y calcula un impacto de 90 a 120 millones de euros al año.

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Los derechos audiovisuales aportarían entre 40 y 50 millones, los patrocinios de 10 a 15 millones y el impacto turístico y en la hostelería se movería entre 15 y 25 millones.

Comparado con otras ciudades, el impacto en Málaga sería mayor que en Valladolid o Girona -tienen menor turismo y población, así como gasto medio por visitante y exposición mediática-, pero inferior a los de los clubes deportivos de Sevilla, Valencia o Bilbao, donde "supera fácilmente los 100-150 millones" al año, precisa el Colegio.

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Uno de los principales motivos es la modernización de sus estadios, instalaciones que generan actividad los 365 días, aumentan el turismo y los eventos, recoge el análisis.

Los economistas avisan de que "la verdadera repercusión de este ascenso dependerá de las decisiones políticas y económicas que respalden los resultados sobre el terreno de juego".

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También han resaltado la repercusión económica del ascenso los empresarios: Málaga, que "goza de muy buena reputación", ahonda con este éxito deportivo en la proyección del destino, al sumar al reclamo del turismo urbano, vacacional y cultural la vertiente deportiva, con "baloncesto y fútbol en el máximo nivel", ha subrayado el presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara.

La subida a Primera "significa entrar en una dimensión deportiva diferente", en la que se produce un "efecto escalable" en la economía local, ha destacado. EFE