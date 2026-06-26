Ecuador hace historia ante Alemania y la prensa analiza si fue por Beccacece o pese a él

Guayaquil (Ecuador), 26 jun (EFE).- Los diarios ecuatorianos abrieron este viernes sus secciones deportivas destacando que Ecuador hizo historia el jueves al vencer por 2-1 a Alemania en el Mundial, y poniendo el foco en el técnico argentino Sebastián Beccacece al preguntarse si el triunfo llegó gracias o pese a él, tras las críticas por la derrota y empate ante Costa de Marfil y Curazao, respectivamente, que dejaron a la selección al borde de la eliminación.

"Ecuador hace historia: derrota por primera vez en el certamen de la FIFA a un campeón del mundo", tituló diario El Universo, que destacó que "Alemania llegaba al compromiso como líder del Grupo E y con el boleto asegurado a la siguiente ronda" y que el técnico argentino logró la primera victoria de la tricolor en el torneo en medio de las dudas de la afición.

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"¿Ecuador le ganó a Alemania pese a Sebastián Beccacece o gracias a él?", publicó Expreso, que analizó las decisiones tácticas del técnico y recordó que un día antes del decisivo encuentro de la fase de grupos del Mundial, el argentino ofreció una rueda de prensa en la que admitió, con cierta amargura, que todavía no lograba ganarse a los aficionados ecuatorianos.

El diario digital Primicias tituló: "De la desilusión a la esperanza: Ecuador resucitó y dio un golpe de autoridad en el Mundial 2026", y añadió que "la selección demostró rebeldía, buen juego y lo que más falta le hacía: el gol".

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"Las críticas crecían, las dudas rodeaban al equipo y la clasificación lucía cada vez más lejana", añadió el medio, que destacó también que Beccacece llegó al partido "con la presión al máximo", pero que finalmente el equipo "mostró personalidad para competir de igual a igual ante una potencia mundial".

Por su parte, Olé señaló: "¡La Tri revirtió la historia! Ecuador le ganó por primera vez a Alemania y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026", y añadió: "¡Prueba de amor propio y coraje! Ecuador llegó con la obligación de ganarle a Alemania para seguir en el Mundial 2026 y no falló".

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"Ecuador rompe otro muro histórico y se suma a Brasil y Argentina como verdugo de Alemania en los Mundiales", indicó El Comercio, que también aseguró que la selección había encontrado la victoria después de que Beccacece se arriesgara "por primera vez". EFE