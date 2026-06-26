Diego Gómez, de Paraguay: "Vamos a mejorar y a pensar en el siguiente partido"

Santa Clara (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El centrocampista de la selección paraguaya Diego Gómez admitió este jueves su frustración tras el empate a cero ante Australia, pero se mostró optimista de cara al futuro del equipo en el torneo, asegurando que ya están enfocados en corregir errores para el próximo desafío.

"Estoy un poco frustrado por el resultado de hoy. Sabíamos que Australia era un rival duro; eran idénticos a nosotros en el sentido de que se defendían muy bien", analizó el futbolista al término del encuentro disputado en Santa Clara (California).

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A pesar del trago amargo, Gómez fue enfático en que la Albirroja no bajará los brazos en su lucha por la clasificación: "Vamos a pensar en el siguiente partido que nos toque y entrenar lo más duro posible para afrontarlo. Aún no sabemos quién nos toca, pero vamos a mejorar".

Gómez mostró además su tristeza por acumular una segunda tarjeta que lo aparta del próximo encuentro que tenga Paraguay, pero aun así eso no le va a impedir apoyar a sus compañeros. "Alentaré y apoyaré al equipo desde donde sea", concluyó el paraguayo en una escueta intervención ante la prensa. EFE

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