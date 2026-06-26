Espana agencias

Diego Gómez, de Paraguay: "Vamos a mejorar y a pensar en el siguiente partido"

Guardar
Google icon

Santa Clara (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El centrocampista de la selección paraguaya Diego Gómez admitió este jueves su frustración tras el empate a cero ante Australia, pero se mostró optimista de cara al futuro del equipo en el torneo, asegurando que ya están enfocados en corregir errores para el próximo desafío.

"Estoy un poco frustrado por el resultado de hoy. Sabíamos que Australia era un rival duro; eran idénticos a nosotros en el sentido de que se defendían muy bien", analizó el futbolista al término del encuentro disputado en Santa Clara (California).

PUBLICIDAD

A pesar del trago amargo, Gómez fue enfático en que la Albirroja no bajará los brazos en su lucha por la clasificación: "Vamos a pensar en el siguiente partido que nos toque y entrenar lo más duro posible para afrontarlo. Aún no sabemos quién nos toca, pero vamos a mejorar".

Gómez mostró además su tristeza por acumular una segunda tarjeta que lo aparta del próximo encuentro que tenga Paraguay, pero aun así eso no le va a impedir apoyar a sus compañeros. "Alentaré y apoyaré al equipo desde donde sea", concluyó el paraguayo en una escueta intervención ante la prensa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reina Sofía dona medicamentos y 20.000 euros a la Cruz Roja para ayudar a las víctimas del terremoto de Venezuela

A través de su fundación, la emérita ha activado una ayuda extraordinaria para asistir a los afectados por los terremotos con una aportación económica y el envío de material sanitario

La reina Sofía dona medicamentos y 20.000 euros a la Cruz Roja para ayudar a las víctimas del terremoto de Venezuela

Precio del aceite de oliva en España este viernes 26 de junio

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva en España este viernes 26 de junio

Los mejores planes para un fin de semana musical en Madrid: K-Pop, Orgullo LGTBIQ+, Zarzuela y reggaeton

La capital acoge multitud de conciertos con motivo del Orgullo, cuyo día se celebra el próximo domingo 28 de junio, pero también da últimas oportunidades para sumergirse en distintos tipos de arte pictórico

Los mejores planes para un fin de semana musical en Madrid: K-Pop, Orgullo LGTBIQ+, Zarzuela y reggaeton

Detrás del éxito de BTS, el grupo de k-pop que puso al mundo a cantar en coreano: “Pocas veces se tiene la oportunidad de presenciar un fenómeno como este”

El septeto, que arranca este viernes la primera de sus dos noches en Madrid, ha redefinido las reglas de la industria musical. Seis expertos explican a ‘Infobae’ las claves que les han llevado a hacer historia

Detrás del éxito de BTS, el grupo de k-pop que puso al mundo a cantar en coreano: “Pocas veces se tiene la oportunidad de presenciar un fenómeno como este”

Ángel y Feli, los asturianos que cocinan la mejor fideuá del mundo: “Llevé el marisco desde Candás y lo metí en la nevera del hotel, pero la clave está en el caldo”

En este concurso internacional participaron un total de 30 cocineros y restaurantes valencianos y extranjeros, que compitieron con el objetivo de elaborar la mejor fideuá de todo el planeta

Ángel y Feli, los asturianos que cocinan la mejor fideuá del mundo: “Llevé el marisco desde Candás y lo metí en la nevera del hotel, pero la clave está en el caldo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La polilla que procede de Guatemala y puede pudrir toda la patata española: el Gobierno prorroga el plan para erradicarla hasta 2030

La polilla que procede de Guatemala y puede pudrir toda la patata española: el Gobierno prorroga el plan para erradicarla hasta 2030

Así se organiza España para enviar ayuda a Venezuela: 59 efectivos de la UME y equipos de emergencia viajan ya con ayuda humanitaria

Sánchez perdió a sus socios en media hora: el presidente se ve forzado a convocar elecciones si no vuelve en septiembre con Presupuestos

El alcalde que ha recibido una multa de 3.420 euros tras enfrentarse al Banco Santander por quitar puertas al campo: “Los ricos se quedan con los caminos vecinales”

Exteriores confirma que hay al menos dos españoles fallecidos y 80 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

ECONOMÍA

Llenar el depósito cuesta menos: el diésel y la gasolina caen a niveles previos a la guerra de Irán y siguen por debajo de la media europea

Llenar el depósito cuesta menos: el diésel y la gasolina caen a niveles previos a la guerra de Irán y siguen por debajo de la media europea

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

DEPORTES

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Luis de la Fuente y el secreto para ganar a una Uruguay desesperada por pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026

Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026