Dembélé golea a Noruega al descanso (1-3)

Boston (EE.UU.), 26 jun (EFE).- Tres goles de Ousmane Dembélé dan una cómoda victoria de 1-3 al descanso a Francia frente a Noruega, con Erling Haaland como suplente, en el duelo directo por la primera plaza del grupo I del Mundial 2026.

El tanto noruego fue anotado por Thelo Asgaard. EFE