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Dembélé golea a Noruega al descanso (1-3)

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Boston (EE.UU.), 26 jun (EFE).- Tres goles de Ousmane Dembélé dan una cómoda victoria de 1-3 al descanso a Francia frente a Noruega, con Erling Haaland como suplente, en el duelo directo por la primera plaza del grupo I del Mundial 2026.

El tanto noruego fue anotado por Thelo Asgaard. EFE

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