Condenado a 23 años de cárcel el hombre que asesinó a su novia de 45 puñaladas en Madrid

Madrid, 26 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Richard Fermín P.S. a 23 años de prisión por asesinar de 45 puñaladas a su novia en septiembre de 2023 en el distrito madrileño de Villaverde, en una sentencia que también le considera responsable de un delito de maltrato habitual.

En la resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal considera que el procesado, dominicano de 30 años y que figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género (VioGén), mató a Miguela N.N., de 35 y también dominicana, de forma "sorpresiva" y con ensañamiento y le aplica para fijar la pena la circunstancia agravante de discriminación por razón de género.

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Asimismo el magistrado, en consonancia con el veredicto del jurado que enjuició el caso, reconoce que la víctima sufrió un maltrato habitual tanto físico como psicológico, algo que evidencian mensajes en redes sociales en los que Richard la amenazaba o le decía que debía "respetar a los hombres". EFE