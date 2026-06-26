Cinco comunidades continúan con aviso amarillo por calor, entre 34-38 grados

Madrid, 26 jun (EFE).- Cinco comunidades -Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y las Baleares- continúan este viernes con aviso amarillo por altas temperaturas, que oscilarán entre los 34 y 38 grados, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

Todas las provincias de Aragón están con aviso amarillo (peligro bajo) por máximas que llegarán hasta los 34-36 grados en puntos del Pirineo, centro y sur de Huesca, Bajo Aragón de Teruel, las Cinco Villas y la Ibérica zaragozana.

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En Cataluña, todas las provincias también continúan con nivel amarillo por calor, entre 34 y 38 grados, sobre todo en áreas del Ampurdán, Depresión central de Barcelona, Tarragona y Lleida y en el Valle de Arán, entre otras zonas.

Navarra y La Rioja tienen alerta amarilla por valores que subirán hasta los 34-36 grados, con mayor incidencia en áreas de la Ribera del Ebro de ambas comunidades.

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En el Archipiélago balear, también en amarillo, la altas temperaturas sólo afectarán a la isla de Mallorca, donde se prevén máximas de hasta 37 grados.

Con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE