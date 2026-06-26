Begoña Gómez insiste en que se paralice la causa hasta que la Audiencia de Madrid resuelva los recursos

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su petición de que se paralice la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados "para evitar situaciones de indefensión y garantizar un proceso con todas las garantías".

Según han contado fuentes jurídicas a Europa Press, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra el auto del juez Juan Carlos Peinado que rechazó la práctica de varias pruebas solicitadas antes de decidir la apertura del juicio oral.

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El recurso sostiene que esa decisión limita el derecho de defensa y reclama que la causa se resuelva con todas las garantías procesales, han relatado las fuentes.

Y han manifestado que la defensa de Gómez ha solicitado la declaración de José Manuel Ruano, codirector --junto a la esposa del presidente-- de la cátedra extraordinaria. La defensa ha alegado que se trata de una de las personas con mayor conocimiento directo de los hechos investigados y que nunca ha sido llamada a declarar, han indicado.

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Por otro lado, Camacho ha solicitado la ratificación de los tres informes periciales que se presentaron sobre cuestiones "centrales" de la causa, han expuesto las fuentes, porque considera que son "imprescindibles" antes de decidir la apertura del juicio oral.

Se trata, según las fuentes, de la pericial sobre el presunto daño económico a la Universidad Complutense de Madrid, la que "avala la legalidad" del personal de apoyo de Gómez y la que "desmonta" la interpretación sobre la cátedra extraordinaria que codirigió.

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LA AUDIENCIA PROVINCIAL ANALIZARÁ RECURSOS EN JULIO

Gómez ya reclamó en mayo al juez que la investiga que paralizara la causa hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados contra la decisión de volver a dirigir la causa hacia un jurado popular si finalmente llega a juicio.

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El próximo 13 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto analizar varios recursos presentados en el marco de la causa, según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias.

Entre otros recursos, los magistrados tienen que pronunciarse sobre el procesamiento de Gómez y la decisión de Peinado de volver a dirigir la causa hacia un jurado popular, después de que la propia Audiencia de Madrid frenara el primer intento del juez instructor por falta de fundamentación.

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Camacho ha interpuesto este recurso pocos días después de que el magistrado acordase abrir juicio con jurado popular a Gómez, su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. También recurrió ante el tribunal superior la decisión de Peinado de retirar el pasaporte, prohibir salir de España y firmas quincenales a la esposa de Sánchez y su asesora.

Peinado ha investigado a Gómez por presuntas influencias a favor de Barrabés, su gestión de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid, la presunta apropiación de un 'software' y el nombramiento de Álvarez como su asesora.

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El juez instructor atribuye a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, mientras que a Barrabés le achaca los dos primeros.

Las acusaciones populares piden 24 de años de cárcel para la esposa del presidente por esos presuntos delitos, mientras que solicitan 22 para Álvarez y seis para Barrabés. Las defensas y la Fiscalía, por su parte, han pedido que se archive la causa.

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