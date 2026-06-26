Arda Güler: "Las críticas están justificadas. No jugué bien. Ninguno jugó bien"

Ankara, 26 jun (EFE).- Turquía se despidió del Mundial con una victoria por 3-2 sobre Estados Unidos, resultado que permitió al conjunto de Vincenzo Montella cerrar su participación con un acto de reivindicación, pero que no puede ocultar el pobre bagaje del equipo, según coincidieron varios de sus futbolistas, entre ellos el madridista Arda Güler.

Turquía cerró su participación en el Grupo D con tres puntos, tras llegar eliminada a la última jornada y despedirse del campeonato con una victoria de prestigio sobre uno de los anfitriones.

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"Las críticas están justificadas. Digan lo que digan, tienen razón. No jugué bien. Ninguno de nosotros jugó bien. Tenemos que aceptarlo. Ojalá podamos compensarlo en los próximos partidos", declaró a la televisión pública TRT el madridista Arda Güler, quien abrió el marcador y se convirtió en el jugador turco más joven en anotar un gol en un Mundial.

El defensa Kaan Ayhan, autor del tanto de la victoria en el tiempo extra, admitió que el triunfo no bastó para aliviar la decepción.

"No todos tienen la oportunidad de marcar un gol en un Mundial. Pero, para ser sincero, no pudimos celebrarlo demasiado. Seremos nuestros críticos más duros por los puntos que dejamos escapar en los dos primeros partidos. Fue un partido muy emotivo para todos nosotros", afirmó el defensa del Galatasaray.

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El centrocampista del Besiktas Orkun Gökçü, autor del segundo gol turco, valoró que ganar era importante porque el "orgullo y el honor estaban en juego", pero agregó que todo el equipo debía hacer "autocrítica" por los errores de los primeros dos partidos.

La prensa turca resumió el sentimiento del país con titulares que hablaron de una "despedida con victoria", reflejando la satisfacción por imponerse al anfitrión y la frustración por haber quedado fuera del torneo tras las derrotas sufridas en las dos primeras jornadas frente a Australia y Paraguay.

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Montella introdujo siete cambios en la alineación respecto al equipo que perdió 1-0 ante Paraguay, una decisión que algunos medios locales, como NTV, consideraron que debió adoptar después del debut frente a Australia.

"No entiendo por qué nuestros jugadores recibieron tantas críticas después de los primeros encuentros. La forma en que celebramos el gol en el minuto 98 mostró lo emocionados que estábamos. Estábamos profundamente dolidos. Esta victoria fue muy importante. Jugamos por nuestro honor", declaró el seleccionador a la televisión pública TRT.

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"El partido de esta noche valió por mil victorias", afirmó más tarde en una rueda de prensa, en la que se mostró optimista sobre el futuro de la selección.

"No esperaremos otros 24 años para volver a un Mundial. Regresaremos mucho antes", concluyó. EFE