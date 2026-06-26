Aitor Esteban cree la única salida son unos PGE y si no se consiguen convocar elecciones

San Sebastián, 26 jun (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha remarcado que la única salida ante la situación de "bloqueo institucional", sin posibilidad de una moción de censura y con una "legislatura que tiene una mayoría negativa" en el Congreso, es un presupuesto y, en caso de que no se consiga, habría que convocar elecciones.

"Eso es una realidad y no podemos mirar para otro lado, más allá de los asuntos que rodean al PSOE, más 'law fair' o menos, pero hay casos que tendrán que aclararse", ha señalado en una entrevista en Onda vasca.

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Esteban ha reconocido que ve difícil que se aprueben unas cuentas, "vistas las actitudes de unos y otros", pero la situación tiene que quedar "despejada para finales de octubre", que es cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que tomar la decisión.

"No sé cuál va a ser el resultado electoral, porque las encuestas pueden decir unas cosas, pero luego hay que ver qué es lo que sucede, pero son cuatro o cinco meses importantes para que no sigamos en esta parálisis parlamentaria", ha indicado.

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En todo caso, ha asegurado que, mientras tanto, el PNV seguirá "haciendo todo lo que pueda hacer" a nivel de las relaciones intergubernamentales en favor de los intereses de la ciudadanía vasca.

Sobre el 'caso Leire', Esteban ha remarcado que el PNV mantuvo reuniones con Tubos Reunidos "para luchar por el mantenimiento de los puestos de trabajo", que "es lo que tiene que hacer una formación política".

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"El resto son ganas de mezclar nuestro nombre con algo que no tenemos relación, lo que pudieran haber hecho unos y otros en esa trama particular no tiene nada que ver con lo que hemos hecho nosotros", ha indicado.

"Son ganas de enredar del PP y de medios cercanos", ha zanjado Esteban que ha afirmado que el caso no le genera "ninguna preocupación".

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