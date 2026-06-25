Pablo Castrillo: "Iba en agonía desde el primer repecho, pero tenía que darlo todo"

Redacción Deportes, 25 jun (EFE).- El ciclista de Movistar Pablo Castrillo expresó que "iba en agonía desde el primer repecho, pero tenía que darlo todo" después de proclamarse campeón nacional absoluto contrarreloj en los Campeonatos de España de Sabiñánigo (Huesca).

"Sabíamos que al principio iba a dar mucho viento a favor, hasta el primer punto intermedio, entonces había que regularse un poco, pero también ir dándole. Cuando me han dicho que en el punto intermedio íbamos igualados, sabía que las medallas iban a estar en los últimos repechos. Iba en agonía desde el primer repecho, pero sabía que tenía que darlo todo, porque iba a estar ahí la victoria", añadió, en declaraciones para la RFEC.

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El de Movistar llegó a meta visiblemente emocionado: "Ahora mismo no tengo palabras, está toda mi familia aquí, todos mis amigos, mi novia. Ganar cerca de mi casa es mucha emoción. Desde que me dijeron que los Campeonatos eran aquí y sabía el recorrido he ido reconociendo el circuito, me lo conocía bien y estos últimos días estaba muy nervioso, pero muy contento".

Castrillo paró el cronómetro en 37 minutos y 40 segundos, cuatro segundos más rápido que Xabier Mikel Azparren (Q36.5) y siete segundos más rápido que Pablo Torres (UAE).

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"Todas las bajadas me las conocía bien, estaba muy motivado por mi estado de forma y me ha servido mucho conocerme esos últimos repechos, porque sabía dónde iba a acabar y lo que tenía que sufrir", apuntó.

Castrillo es originario de la localidad de Jaca, también en la provincia de Huesca, a menos de 20 kilómetros de Sabiñánigo, sede de estos Nacionales.

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"En el primer repecho estaba mucha gente que conocía. Se lo dedico a mis padres, a mi novia, a toda mi familia y amigos y al equipo, que me han apoyado un montón y gracias a ellos he mejorado un montón, y a mi entrenador, que ha confiado mucho en mí", concluyó.

La competición, en las faldas de los Pirineos, arrancaba este jueves con la disputa de las pruebas contra el crono de todas las categorías. El viernes será el turno de la ruta júnior, tanto masculina como femenina; el sábado, la ruta sub-23 masculina y la sub-23 y élite femenina; y el domingo, el colofón lo pondrá la carrera en ruta élite masculina. EFE

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