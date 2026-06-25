Espana agencias

Ogier toma el mando del Acrópolis en la superespecial inaugural de Atenas

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 25 jun (EFE).- El francés Sébastien Ogier (Toyota) se situó como primer líder del Rally Acrópolis de Grecia, séptima prueba del Campeonato del Mundo (WRC), al marcar este jueves el mejor tiempo en la superespecial inaugural disputada en el Parque Deportivo Ellinikon de Atenas.

El nueve veces campeón del mundo completó los 1,86 kilómetros del tramo urbano sobre asfalto con un tiempo de 1:38.2, con un segundo de ventaja sobre su compañero de equipo, el japonés Takamoto Katsuta, mientras que el belga Thierry Neuville (Hyundai) fue tercero, a 1,1 segundos del francés.

PUBLICIDAD

La prueba arrancó ante una numerosa afluencia de público en una especial antes de que los participantes afronten desde este viernes las exigentes pistas de tierras griegas.

"Es bonito ver a tanta gente aquí. El verdadero rally empieza mañana, pero estar en Grecia ya es un placer porque es una prueba histórica", afirmó Ogier en declaraciones recogidas por la WRC a la vez que recordó la dureza del recorrido y la importancia de evitar contratiempos durante el fin de semana.

PUBLICIDAD

Katsuta, que abrirá la jornada del viernes desde la segunda posición de salida, destacó que la paciencia será fundamental en un rally caracterizado por sus caminos pedregosos y muy exigentes para la mecánica.

Neuville, vencedor del Acrópolis en 2022 y 2024 y el más rápido en el 'shakedown' matinal (tramo de pruebas), comenzó con buen pie una cita en la que aspira a recortar diferencias en la lucha por el campeonato.

El finlandés Sami Pajari (Toyota) y el sueco Oliver Solberg compartieron el cuarto mejor registro, a 1,2 segundos de Ogier, mientras que el líder del Mundial, el galés Elfyn Evans (Toyota), concluyó sexto, a 1,4 segundos del mejor tiempo.

El francés Adrien Fourmaux (Hyundai) fue séptimo y el español Dani Sordo, de regreso al tercer Hyundai i20 N Rally1, terminó octavo tras imponerse en su duelo directo al también español Alejandro Cachón, inscrito en la categoría WRC2 con un Toyota GR Yaris Rally2.

La primera etapa sobre tierra se disputará este viernes con seis tramos cronometrados y 129,22 kilómetros contra el reloj, la jornada más larga de la prueba griega. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El perímetro del incendio de Tamarite (Huesca) podría llegar a 4.000 hectáreas

Infobae

Cientos de aficionados del Granada protestan contra los dirigentes del club

Infobae

El mexicano Uziel Muñoz supera por primera vez en el curso la barrera de los 21 metros

Infobae

Jean Montero desliza su adiós: "Aunque los caminos se separen, os tendré en el corazón"

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 26 de junio de 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

Zapatero empezó a recopilar información sobre sus viajes (sin incluir Venezuela), sus ingresos y su patrimonio poco después de la detención de Julio Martínez

España confirma que hay al menos 68 españoles sin localizar tras los terremotos en Venezuela: más de 147.000 viven en el país

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

ECONOMÍA

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

DEPORTES

Curazao, el país caribeño que juega el Mundial, nació hace 16 años y pertenece al Reino de Países Bajos: depende del ejército y no tiene su nacionalidad

Curazao, el país caribeño que juega el Mundial, nació hace 16 años y pertenece al Reino de Países Bajos: depende del ejército y no tiene su nacionalidad

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao se agarra a su bloque de confianza: Advocaat repite la alineación para desafiar a Costa de Marfil y seguir haciendo historia

Costa de Marfil apuesta por la continuidad: solo dos cambios en un once que busca hacer historia y clasificarse a diciseisavos

“Mi religión me guía y tengo que ser fiel a mis convicciones”: Spence habla sobre por qué no dio la mano a Thomas Partey en el Inglaterra-Ghana