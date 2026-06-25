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Los españoles que comparten casa destinan el 23 % de su salario al alquiler de habitación

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Madrid, 25 jun (EFE).- El español medio dedicó el 23 % de su sueldo bruto al pago del alquiler de una habitación en 2025, lo mismo que en 2024, según un estudio de la plataforma Infojobs y el portal inmobiliario Fotocasa.

Según dicho análisis, en 2025 el precio de la vivienda en alquiler por habitaciones en España cerró con un incremento anual del 0,1 % y situó el precio en diciembre en 521 euros/mes, mientras que el salario bruto medio de las ofertas de empleo en España registrado por InfoJobs en 2025 fue de 27.336 euros (2.278 euros brutos mensuales en doce pagas).

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La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, Marías Matos, señala, en un comunicado, que compartir vivienda se ha convertido en la única vía que tienen muchos inquilinos para reducir el esfuerzo salarial y no sobrepasar el umbral recomendado del 30 %.

A su juicio, lo preocupante es que esta fórmula "ya no responde a una decisión puntual o vinculada a la juventud, sino que se está consolidando como una necesidad incluso entre trabajadores con empleo estable, reflejando hasta qué punto se ha agravado la crisis de accesibilidad a la vivienda".

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Por su parte, Mónica Pérez, directora de comunicación de Infojobs, explica que, aunque los salarios ofertados continuaron creciendo en 2025 y alcanzaron una media de 27.336 euros brutos anuales, "este avance no está siendo suficiente para compensar el elevado coste del acceso a la vivienda".

Por comunidades autónomas, Cataluña es la comunidad que destinó el mayor porcentaje de su sueldo al pago de una habitación en alquiler, un 28 % del sueldo bruto, lo mismo que en 2024, según el estudio.

Le siguen Madrid (26 %), Baleares (25 %), País Vasco (24 %), Canarias (21 %), Navarra (20 %), Comunidad Valenciana (19 %), Cantabria (17 %), Andalucía (17 %), Galicia (16 %), Aragón (16 %), La Rioja (15 %), Castilla y León (15 %), Murcia (14 %), Asturias (14 %), Castilla-La Mancha (14 %) y Extremadura (13 %).EFE

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