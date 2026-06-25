Lita Pezo abre su primera gira europea tras hacerse famosa con canciones de Isabel Pantoja

Sevilla, 25 jun (EFE).- La cantante peruana Lita Pezo inicia este jueves su primera gira por escenarios europeos, tras hacerse famosa interpretando canciones de Isabel Pantoja, y ha asegurado que afronta este reto "emocionada, y esperando que el público se divierta mucho".

En declaraciones a EFE en Sevilla, ciudad que ha incluido en esta gira, ha explicado que está "feliz por esta primera gira en Europa", con citas especiales para ella, como la de Sevilla, al ser una tierra con la que dice sentir "una conexión muy especial".

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Ha destacado que, al ser la tierra de Isabel Pantoja le hace especial ilusión estar en la capital andaluza, además de contar con otro sevillano, José Abraham, como compositor de sus canciones.

La gira arranca este jueves en Madrid, para llegar el próximo sábado, 27 de junio a Barcelona, y el domingo 28 al Cartuja Center de Sevilla.

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Desde allí, viajará a Londres, donde estará el 3 de julio, dos días después a Berlín, el 25 de julio en Milán y cerrará en Múnich el 1 de agosto.

"Será una gira con canciones de ayer y hoy, canciones que han marcado muchas generaciones de grandes artistas como Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Ana Gabriel o Isabel Pantoja", ha dicho Pezo, que ha señalado que confía en contar con el apoyo del público español "y de la comunidad peruana".

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Ha añadido que está "muy feliz, emocionada, esperando que el público vaya, se sienta cómodo, se divierta, se emocione y cante conmigo las canciones".

Nacida en 1999, Lita Pezo se hizo conocida tras participar en diversos concursos de talentos de la televisión peruana, sobre todo en 'Yo soy Kids' en 2014, con el cual recibió el apodo artístico de 'la Pantojita', y posteriormente consiguió popularidad como solista al ganar la quinta temporada del concurso de canto 'La voz Perú' en 2022.

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Hasta ahora, ha editado tres discos: 'Me cansé de ti' (2023), 'Luchadora' (2023) y 'Siempre tú' (2024). EFE

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