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Laura Delgado 'Bimba', en su último placaje

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 25 jun (EFE).- La internacional Laura Delgado 'Bimba', histórica jugadora de rugby y capitana de Las Leonas, pone fin a una carrera de casi dos décadas para asumir una nueva inquietud como entrenadora de delanteras del TC Gémini, uno de los equipos de la liga profesional estadounidense.

Bimba, nacida en Jerez de la Frontera y que el pasado abril cumplió 36 años, dejó en mayo la zamarra de rugby, tras disputar su último partido en las filas del Harlequins inglés, al descubrir que disfruta más formando a otras jugadoras.

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“Estoy más enfocada en el rendimiento de las chicas que entreno que en el mío”, admitió la jerezana en una entrevista con EFE, en la que destacó que seguirá ligada a su deporte desde los Estados Unidos.

Bimba ha sido una de las referentes del rugby español. Ahora, dejará de perseguir cada balón como si fuera el último para compartirlo con una tiza y una pizarra.

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“Después de retirarme como jugadora de la selección española el año pasado, me di cuenta de que lo que me llama es dar un paso adelante, seguir compartiendo rugby y hacer que este deporte crezca de otra manera”, afirmó.

Con 53 internacionalidades, ocho campeonatos de Europa y dos Copas del Mundo a sus espaldas, Bimba reconoce que todavía le cuesta creer todo lo que ha vivido.

“No sólo por los méritos deportivos, sino por toda la gente que he conocido, por los clubes en los que he estado y por todas las experiencias que he tenido la suerte y el honor de vivir”, precisó.

Su carrera la llevó por España, Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda y Estados Unidos. La jerezana fue una de las primeras españolas en firmar un contrato profesional cuando la 'Premiership' inglesa se convirtió en la primera liga profesional de clubes del mundo.

“No fui consciente de que podía ser jugadora profesional hasta que Inglaterra me dio esa oportunidad. Para mí fue un hito muy importante”, recordó.

Entre todos los títulos conquistados hay uno que sobresale a nivel de clubes, la Premiership inglesa. “Es la mejor liga del mundo y jugar aquella final como titular fue increíble”, pero si algo pesa por encima del todo, son los éxitos con la camiseta de España.

“Los títulos con la selección son los más significativos para mí”, aseguró, aunque no todo fueron celebraciones y no clasificarse para el Mundial de 2017 aún le escuece.

Cuando echa la vista atrás, la imagen que conserva es la de una joven impaciente y exigente consigo misma. “Tenía mucha ilusión, mucha ambición y era muy exigente. Ahora, le diría a aquella chica que se calmara un poco más y disfrutara, porque todo iba a llegar”, argumentó.

Sonríe al recordar el origen del apodo que la ha acompañado durante toda su carrera. 'Bimba' nació de una onomatopeya, de boom, que redundó en “bimbaza”, y de aquella jugadora que “solo pensaba en derribar” rivales dentro del campo, aunque fuera de él siempre hubiera “espacio para las risas”.

En estos años, la jugadora que da nombre a uno de los campos deportivos situado junto al estadio Chapín de su Jerez natal ha sido testigo de la transformación del rugby femenino.

“En Inglaterra he podido ver cómo la afición apoya al rugby y es brutal”, señala. En España, sin embargo, observa una realidad dual. Las categorías inferiores siguen creciendo, pero considera que el nivel sénior se ha quedado rezagado.

“Todas las naciones se están profesionalizando y nosotras no. Ahí hay un margen de mejora bastante grande”, subrayó sobre una problemática de la quiere participar más adelante.

Aunque antes, Bimba afronta el reto de ser la nueva entrenadora específica de delanteras en el TC Gémini, uno de los equipos de la liga profesional estadounidense. EFE

jsb/agr/cmm

(foto) (vídeo)

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