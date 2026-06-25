Julia Navarro publicará nueva novela en septiembre, 'Una familia moderna'

Madrid, 25 jun (EFE).- La escritora Julia Navarro, autora de éxitos como 'La Biblia de barro', 'Dime quien soy' o 'Dispara, yo ya estoy muerto', publicará una nueva novela en septiembre, 'Una familia moderna', en la que aborda la dificultad de comunicación entre generaciones y las contradicciones de la vida contemporánea.

La novela se publicará en castellano (Plaza & Janés) y catalán (Rosa dels vents) y se distribuirá en España, Estados Unidos y América Latina en formato impreso, digital y audiolibro, según ha anunciado este jueves su editorial.

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La historia gira en torno a la familia de Martha y Thomas. Ella, una exbailarina de éxito internacional; él, un reconocido filósofo con una intensa vida académica. Tienen una hija, Felicitas, que dirige un canal digital y, como madre soltera por elección, ha criado a Penny, una adolescente que desafía todas las convenciones.

A sus setenta años, Martha y Thomas observan con desconcierto cómo el mundo que creían conocer ha cambiado para siempre. 'Una familia moderna' explora las tensiones familiares, silencios, reproches y afectos mal expresados, pero también el paso del tiempo en una sociedad obsesionada con la juventud, la belleza y la permanente exhibición de uno mismo.

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Con una obra publicada en más de treinta países, esta es la décima novela de esta autora, la última que publicó fue 'El niño que perdió la guerra' (2024). Ha hecho dos paréntesis en la ficción con 'Una historia compartida' -sobre historias escritas por mujeres- y 'Cuando ellos se van' -sobre el duelo por un perro-. EFE