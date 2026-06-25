Escuelas Católicas avisan del cierre de centros infantiles privados si se reducen ratios

Madrid, 25 jun (EFE).- La asociación de Escuelas Católicas, que representa a casi 2.000 centros de educación católicos -en su mayoría con algún nivel concertado- ha alertado de que la bajada de ratios "sin precedentes" en el ciclo de 0 a 3 años y en segundo ciclo de Infantil supondrá una "debacle" en el sector y el despido de miles de profesionales por el cierre de centros privados.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha propuesto un nuevo decreto que contempla una reducción histórica de las ratios en las escuelas infantiles, al bajar de 8 a 4 bebés por educadora en aulas de menores de 1 año, de 8 a 6 alumnos en las aulas de uno a dos años y de aproximadamente 18 a 8 alumnos en las de dos a tres años.

PUBLICIDAD

"Estas medidas supondrán una auténtica reconversión del sector de la Educación Infantil, con la desaparición de la práctica totalidad de centros privados. Es un ataque sin precedentes a la libertad de enseñanza", señala Escuelas Católicas en un comunicado en el que solicita una reunión "urgente" con el Ministerio de Educación y el resto de organizaciones más representativas para analizar conjuntamente el alcance de la propuesta.

Recalca que las consecuencias pueden ser "irreversibles", ya que con la reducción a la mitad de las ratios se plantean "dudas muy serias sobre la supervivencia" de más de 4.000 escuelas privadas de 0-3 que actualmente dan empleo a más de 60.000 profesionales.

PUBLICIDAD

Inciden en que Escuelas Católicas lleva "años luchando por evitar cierres generalizados" de escuelas infantiles privadas ante el incremento de los costes salariales y de los gastos generales de funcionamiento y advierten de que la reducción de ratios "supondría la puntilla definitiva".

"Es de todo punto inaceptable que el Ministerio de Educación base el diálogo únicamente en reuniones mantenidas con los sindicatos de la enseñanza pública, atendiendo sus peticiones, sin haber celebrado ni una reunión de trabajo con las organizaciones patronales y sindicales de la enseñanza privada. No se puede hablar de consenso", critica la entidad que además lamenta la ausencia de una memoria económica y de un informe de impacto de estas medidas.

PUBLICIDAD

Por otra parte, recuerda algunos informes de expertos que señalan que la bajada de las ratios supone una mejora de rendimiento escolar "muy limitada" y abogan por otras medidas como el aumento de especialistas que atiendan a los alumnos con mayores necesidades educativas.EFE