El Coloquio Internacional Walter Benjamin reivindicará la vigencia de Hannah Arendt

Portbou (Girona), 25 jul (EFE).- El Coloquio Internacional Walter Benjamin, consolidado en el ámbito del pensamiento crítico y la memoria democrática, reivindicará este año el legado de pensamiento de la filósofa Hannah Arendt, fallecida hace cincuenta años.

Los responsables de esta cita, organizada anualmente en la localidad fronteriza de Portbou (Girona), donde descansan los restos de Benjamin, han presentado un programa que se desarrollará del 25 al 27 de septiembre con Arendt como figura protagonista.

PUBLICIDAD

'El derecho a tener derechos. Hannah Arendt en el mundo de hoy' es el título de esta edición, que plantea debates sobre retos actuales como las migraciones y el exilio, la fragilidad de las democracias liberales o el auge de nuevas formas de autoritarismo.

El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, ha señalado como responsable de una de las instituciones que impulsan el coloquio que el cartel de este año "interpela directamente el presente" y ha reivindicado el pensamiento de Hannah Arendt.

PUBLICIDAD

El alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha presumido de que su municipio se ha convertido en "epicentro para la deconstrucción de los discursos de odio" y que la cita de septiembre es preludio de una actividad permanente que se desarrollará una vez inaugurado el futuro espacio memorial Walter Benjamin.

A esta localidad llegó Harendt en 1945 huyendo de la persecución nazi en camino a Estados Unidos, un recorrido que Walter Benjamin había realizado meses antes, en su caso para morir en esa primera localidad española tras cruzar la frontera con Francia por el litoral mediterráneo.

PUBLICIDAD

La conferencia inaugural del coloquio correrá a cargo de la filosofa Judith Butler, profesora de la Universidad de California en Berkeley y una voz influyente del pensamiento contemporáneo.

Otros participantes en el programa serán el ensayista y filósofo Thomas Meyer, que reconstruirá el trayecto al exilio de Arendt desde París hasta Nueva York, o la politóloga Máriam Martínez-Bascuñán. EFE

PUBLICIDAD