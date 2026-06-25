3Cat, primer miembro de la Unión Europea de Radiodifusión sin alcance estatal

Barcelona, 25 jun (EFE).- La Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) ha aprobado este jueves en su Asamblea General la entrada de la cadena pública catalana 3Cat a la organización, por lo que, por primera vez, una corporación sin alcance estatal entra en la EBU-UER.

La incorporación ha llegado gracias a un cambio de los estatutos que ha permitido la inclusión de 3Cat como miembro auxiliar, una nueva categoría.

De este modo, la corporación de medios públicos de Cataluña pasa a formar parte de un entorno donde se encuentran grandes referentes internacionales como RTVE, la BBC, France Télévisions, la RAI o ARD/ZDF.

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Según un comunicado emitido por 3Cat, se trata de un hecho "largamente reivindicado desde Cataluña" que, después de algunos intentos fallidos, finalmente se convertirá en realidad.

"Formar parte de la UER es un gran hito porque nos permitirá hablar de tú a tú con las grandes corporaciones europeas. Se refuerza nuestra legitimidad y nuestra identidad a nivel europeo", ha asegurado la presidenta de 3Cat, Rosa Romà.

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Romà también ha destacado el salto adelante que supondrá para 3Cat la entrada en la Unión Europea de Radiodifusión, ya que "sin duda es un paso muy importante que refuerza el papel de los medios públicos de nuestro país", que además "posiciona la lengua catalana en un entorno europeo audiovisual como no lo habíamos hecho antes".

Ser miembro de la EBU-UER permite acceder a una gran cantidad de contenidos, así como la posibilidad de compartir los contenidos informativos propios con el resto de miembros de la organización.

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La UER tiene 114 miembros en 56 países de Europa y 31 asociados en otros continentes (Asia, Australia, África y América).

Entre todos ellos operan casi 2.000 canales de televisión, radio y servicios en línea, llegan a una audiencia de más de mil millones de personas en todo el mundo y emiten en casi 160 idiomas. EFE

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