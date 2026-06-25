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Jannik Sinner y Novak Djokovic entrenan juntos en Wimbledon

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Londres, 25 jun (EFE).- Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP, y Novak Djokovic, número 8 y ganador de 24 de Grand Slams, se entrenaron este jueves juntos en la pista número 1 de Wimbledon, a cuatro días del comienzo del torneo.

Ambos tenistas, que se entrenaron después de Aryna Sabalenka, número 1 del mundo del WTA, y Jessica Pegula, cuarta del ránking WTA, salieron a la pista junto a su equipo, en una sesión que duró poco más de 45 minutos y transcurrió sin ningún contratiempo.

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El entreno comenzó con un peloteo y prosiguió con un ejercicio de saques y restos, aspecto del juego muy importante en la superficie de hierba, para terminar jugando un set que terminó cuando el italiano lideraba por 6-5.

Este viernes, tanto Sinner como Djokovic, que han vencido el torneo en una y siete ocasiones respectivamente, conocerán este viernes el rival con el que debutarán y el camino que tendrán que hacer para llegar a la final.

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El italiano llega tras perder en segunda ronda de Roland Garros tras sufrir un golpe de calor cuando iba ganando por dos sets a cero y 5-1 en el tercero, pero tras sentirse indispuesto, el argentino Juan Manuel Cerúndolo dio la vuelta al marcador.

Tras la derrota, el tenista, de 24 años, decidió no jugar ningún torneo previo en hierba, habiendo disputado únicamente una exhibición el pasado miércoles ante el británico Cameron Norrie en la que se impuso por un doble 6-3.

Mismo camino ha seguido el serbio, que después de quedar eliminado en tercera ronda de Roland Garros ante el brasileño Joao Fonseca, no ha jugado ningún partido oficial en hierba antes del Grand Slam británico.EFE

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