La ola de calor cesa en España tras dejar dos fallecidos en Badajoz y Almería

Madrid, 25 jun (EFE).- La primera ola de calor de la temporada ha cesado este jueves en la península, dando paso a un descenso térmico notable en el oeste y centro, si bien las altas temperaturas se han cobrado dos muertes: la un hombre de 42 años hoy en Badajoz (Extremadura) y la de otro de 68 años el martes en Almería.

La bajada térmica generalizada prevista hoy en España -de hasta 8 grados en algunos puntos- no se ha notado apenas en zonas del Cantábrico oriental, nordeste peninsular y Baleares, según el último parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anticipa, no obstante, calor intenso para el fin de semana.

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Las excesivas temperaturas se han saldado hoy con la muerte de un hombre de 42 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz), que permanecía ingresado desde el miércoles en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad de Extremadura.

No ha sido la única baja mortal contabilizada a lo largo del episodio. El pasado martes fallecía otro varón de 68 años en Almería, tras ser atendido por los servicios de emergencias.

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Según el último parte divulgado por el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, pese a que hoy se da por finalizada la primera ola de la temporada, "hay que tener en cuenta que en el Mediterráneo y Baleares no habrá grandes cambios en las temperaturas".

En áreas del país como Sevilla los termómetros marcarán por debajo de 30 grados, mientras que en Badajoz y Madrid alcanzarán los 32 grados y 31 en Jaén.

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En el Cantábrico Oriental y el nordeste, las estimaciones apuntan a que seguirá haciendo mucho calor, y en Bilbao y San Sebastián las temperaturas oscilarán entre 33 y 35 grados. Logroño, Pamplona, Lleida y Zaragoza alcanzarán entre 38 y 40 grados y unos 35 en la isla de Mallorca.

En Euskadi se ha pasado hoy del aviso rojo al amarillo con máximas de 34 grados en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y en la zona central de Álava, aunque en la parte sur de esta provincia se llegará a 35 grados.

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Se mantiene por tanto la alerta naranja, ya que se espera que en esta próxima noche las mínimas no bajen de 19 grados en el litoral y de 17 en el resto de la comunidad autónoma, salvo en el sur de Álava, donde se quedarán en 18.

Se espera a partir de hoy que la fase de emergencia del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) pase a fase de alerta, que es la previa a su desactivación, de acuerdo con el Departamento de Seguridad.

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Según ha publicado hoy la Aemet en X, el Aeropuerto de Pamplona batió el pasado día 23 el récord de temperatura máxima absoluta para el mes de junio, con 41,8 grados, seguido del de Bilbao con 41,3 grados, Zamora y Valladolid ambas con 40,6 grados, Foronda-Txokiza con 40 grados, Lugo con 38,7 y León con 36,5 grados.

Al día siguiente, los termómetros de Bilbao marcaban el récord de máximas con 42,7 grados.

En cuanto al récord de mínimas, Jaén registró 28,4 grados ese día, seguida de Segovia, con 26,5 grados. El día 24, Madrid Retiro registraba 25,8 grados como mínima más alta, seguida del aeropuerto bilbaíno, con 20,7 grados.

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Por otro lado, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) estima que durante la primera ola de calor del año, que arrancó el domingo, se han producido 212 muertes asociables a las altas temperaturas, siendo las comunidades del centro y norte las más afectadas.

Son datos preliminares y habrá que esperar una semana para que sean más estables, como ha dicho a EFE Diana Gómez, científica del Centro Nacional de Epidemiología.

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Otro récord que deja junio es que, por primera vez, se han superado mínimas de 30 grados y durante varias noches consecutivas, siendo las de los días 22 y 23 las más cálidas registradas. EFE

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