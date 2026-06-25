Espana agencias

La ola de calor cesa en España tras dejar dos fallecidos en Badajoz y Almería

Guardar
Google icon

Madrid, 25 jun (EFE).- La primera ola de calor de la temporada ha cesado este jueves en la península, dando paso a un descenso térmico notable en el oeste y centro, si bien las altas temperaturas se han cobrado dos muertes: la un hombre de 42 años hoy en Badajoz (Extremadura) y la de otro de 68 años el martes en Almería.

La bajada térmica generalizada prevista hoy en España -de hasta 8 grados en algunos puntos- no se ha notado apenas en zonas del Cantábrico oriental, nordeste peninsular y Baleares, según el último parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que anticipa, no obstante, calor intenso para el fin de semana.

PUBLICIDAD

Las excesivas temperaturas se han saldado hoy con la muerte de un hombre de 42 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz), que permanecía ingresado desde el miércoles en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad de Extremadura.

No ha sido la única baja mortal contabilizada a lo largo del episodio. El pasado martes fallecía otro varón de 68 años en Almería, tras ser atendido por los servicios de emergencias.

PUBLICIDAD

Según el último parte divulgado por el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, pese a que hoy se da por finalizada la primera ola de la temporada, "hay que tener en cuenta que en el Mediterráneo y Baleares no habrá grandes cambios en las temperaturas".

En áreas del país como Sevilla los termómetros marcarán por debajo de 30 grados, mientras que en Badajoz y Madrid alcanzarán los 32 grados y 31 en Jaén.

En el Cantábrico Oriental y el nordeste, las estimaciones apuntan a que seguirá haciendo mucho calor, y en Bilbao y San Sebastián las temperaturas oscilarán entre 33 y 35 grados. Logroño, Pamplona, Lleida y Zaragoza alcanzarán entre 38 y 40 grados y unos 35 en la isla de Mallorca.

En Euskadi se ha pasado hoy del aviso rojo al amarillo con máximas de 34 grados en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa y en la zona central de Álava, aunque en la parte sur de esta provincia se llegará a 35 grados.

Se mantiene por tanto la alerta naranja, ya que se espera que en esta próxima noche las mínimas no bajen de 19 grados en el litoral y de 17 en el resto de la comunidad autónoma, salvo en el sur de Álava, donde se quedarán en 18.

Se espera a partir de hoy que la fase de emergencia del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) pase a fase de alerta, que es la previa a su desactivación, de acuerdo con el Departamento de Seguridad.

Según ha publicado hoy la Aemet en X, el Aeropuerto de Pamplona batió el pasado día 23 el récord de temperatura máxima absoluta para el mes de junio, con 41,8 grados, seguido del de Bilbao con 41,3 grados, Zamora y Valladolid ambas con 40,6 grados, Foronda-Txokiza con 40 grados, Lugo con 38,7 y León con 36,5 grados.

Al día siguiente, los termómetros de Bilbao marcaban el récord de máximas con 42,7 grados.

En cuanto al récord de mínimas, Jaén registró 28,4 grados ese día, seguida de Segovia, con 26,5 grados. El día 24, Madrid Retiro registraba 25,8 grados como mínima más alta, seguida del aeropuerto bilbaíno, con 20,7 grados.

Por otro lado, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) estima que durante la primera ola de calor del año, que arrancó el domingo, se han producido 212 muertes asociables a las altas temperaturas, siendo las comunidades del centro y norte las más afectadas.

Son datos preliminares y habrá que esperar una semana para que sean más estables, como ha dicho a EFE Diana Gómez, científica del Centro Nacional de Epidemiología.

Otro récord que deja junio es que, por primera vez, se han superado mínimas de 30 grados y durante varias noches consecutivas, siendo las de los días 22 y 23 las más cálidas registradas. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Escuelas Católicas avisan del cierre de centros infantiles privados si se reducen ratios

Infobae

3Cat, primer miembro de la Unión Europea de Radiodifusión sin alcance estatal

Infobae

El Coloquio Internacional Walter Benjamin reivindicará la vigencia de Hannah Arendt

Infobae

Jannik Sinner y Novak Djokovic entrenan juntos en Wimbledon

Infobae

Óscar Vian se proclama campeón de España sub-23 contra el crono

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

El Congreso aprueba castigar con pena de prisión las terapias de conversión con la abstención del PP y el ‘no’ Vox

Junts apoya la moción del PP para exigir a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

Zapatero pide al juez la “nulidad general” de la investigación en su contra y que se excluyan del procedimiento “todas las evidencias obtenidas en las entradas y registros”

El juez Calama investigará las filtraciones de los datos privados de Zapatero ajenos al caso Plus Ultra

ECONOMÍA

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

“Una sangría continuada”: los ganaderos lamentan la pérdida del 10% de explotaciones vacunas por año

Los hogares con menores ingresos son los que menos ahorran para complementar la pensión pública y los que más lo necesitarán en la jubilación

Lejos de la paridad en el Ibex 35: 10 empresas cuentan con menos del 30% de mujeres en plantilla

Los españoles destinan un tercio de su presupuesto a los gastos de la vivienda y cada vez van menos a bares y restaurantes

DEPORTES

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Tahith Chong, el único jugador de Curazao nacido en el país que quiere seguir haciendo historia en el Mundial 2026

Canobbio, el jugador que fue apartado por una polémica con Bielsa y que tiene la fórmula para ganar a España: “Se le gana poniendo el pecho a las balas”

Gessime Yassine, el nuevo diamante de Marruecos que selló la remontada ante Haití en el Mundial 2026

Qué partido del Mundial se retransmite hoy, jueves, gratis en televisión y a qué hora se juega en España