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El Valencia Basket, primer club en ganar en la misma campaña la Liga ACB y la Femenina

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València, 25 jun (EFE).- El Valencia Basket se ha convertido en el primer club en ganar en la misma temporada la Liga ACB y la Liga Femenina, un doblete al que ha añadido, además, la Supercopa masculina y la Copa de la Reina femenina, lo que ha permitido teñir de 'taronja' cuatro de los seis títulos de las competiciones españolas de la máxima categoría en este ejercicio.

Para el equipo masculino del Valencia Basket esta ha sido su segunda Liga Endesa tras haber ganado ya la de 2017, pero en aquella campaña su equipo femenino todavía no estaba en la máxima categoría del baloncesto español, a la que llegó un año más tarde.

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El equipo que ha dirigido en esta última década Rubén Burgos ganó su primera Liga en 2023 y ha enlazado cuatro consecutivas, pero hasta ahora no había coincidido con el título del masculino. Estuvo cerca la pasada campaña, cuando porque el conjunto de Pedro Martínez llegó a la final de la ACB, pero sucumbió ante el Barça.

En este curso, el conjunto femenino se proclamó campeón el pasado 17 de mayo, al derrotar por 68-67 en el Roig Arena al Casademont Zaragoza en el segundo choque de la final, lo que le evitó tener que disputar un tercero en el Príncipe Felipe. Por su parte, el masculino venció por 1-3 al Barça y aún habría tenido un último partido ante su público para llevarse el trofeo si no hubiera ganado este miércoles en el Palau.

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El único precedente similar, aunque no se trataba del mismo club, se dio en la campaña 2002-2003, en la que el Barcelona conquistó la Liga ACB, tras ganar la final precisamente al Valencia Basket, y la Liga Femenina la ganó el Universitari de Barcelona-FC Barcelona. Se trataba de la sección de baloncesto de la universidad catalana que tenía un acuerdo de colaboración con el club, pero no eran la misma entidad.

Nacido en 1986, el Valencia fue durante casi treinta años un club masculino pero en 2014 absorbió las categorías inferiores del Ros Casares, que había desaparecido como proyecto de élite dos años antes.

El club 'taronja' inicialmente renunció a tener un proyecto femenino profesional pero cambió de idea dos años después y desde entonces ha hecho bandera de ser un club global y de dar un mismo trato sus equipos, independientemente de si son masculinos o femeninos. EFE

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