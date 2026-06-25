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El submarino S-82 inicia sus pruebas de mar en Cartagena en navegación en superficie

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Murcia, 25 jun (EFE).- El submarino S-82 'Narciso Monturiol' ha iniciado sus pruebas de mar con la primera navegación en superficie realizada en aguas de Cartagena, según ha informado este jueves la empresa Navantia, que califica de "hito clave" en el programa de construcción de la serie S-80 de la Armada Española.

Durante la salida, el buque ha empleado sus sistemas de propulsión propios y ha comenzado diversas comprobaciones de equipos a bordo.

Este paso "supone un avance relevante" en el proceso de pruebas, orientado a validar el comportamiento del submarino en condiciones reales de navegación antes de su entrega prevista a la Armada antes de final de año, añade Navantia.

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El programa S-80, desarrollado por Navantia para la Armada Española, continúa así su calendario de hitos con la incorporación progresiva de los nuevos submarinos de la serie.

Las pruebas de mar constituyen una fase del proceso de certificación, en la que se verifican progresivamente los sistemas de navegación, seguridad y habitabilidad del submarino en entorno operativo real.

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Con este avance, el submarino se acerca a su puesta en servicio operativo, tras un programa de desarrollo que ha situado a la serie S-80 como uno de los proyectos estratégicos de la defensa naval española. El calendario de pruebas continuará en las próximas semanas, concluye Navantia. EFE

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