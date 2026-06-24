Los días 22 y 23 de junio, los más cálidos para este mes en España en los últimos 75 años

Madrid, 24 jun (EFE).- Los pasados días 22 y 23 de junio han sido los más cálidos registrados en España para este mes desde, al menos, 1950, según datos provisionales difundidos este miércoles por José Ángel Núñez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La anomalía media peninsular durante esas dos jornadas alcanzó los +7,1 grados, una cifra que refleja la intensidad de esta ola de calor temprana. De hecho, la temperatura media de los días 22 y 23 de junio de este año supera incluso la registrada el 30 de junio de 2025, una jornada que ya destacó por sus valores elevados.

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Además, durante este episodio de calor actual, tres días se han situado entre "los diez más cálidos de toda la serie histórica del mes de junio", ha precisado el portavoz.

"En el cómputo general de todos los días del año de todos los meses, el 23 de junio sería, provisionalmente, el vigésimo primer día más cálido, por detrás de 20 días de julio y agosto, todos a partir del 2012, salvo el 20 de julio de 1995, el decimocuarto más cálido y el único día anterior a 2012".

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El calor no solo ha destacado durante el día, ha explicado Núñez, quien precisa que las noches de los días 22 y 23 de junio han sido las más cálidas registradas en un mes de junio. En el cómputo general anual, la noche del 22 de junio se sitúa, provisionalmente, como la décima más cálida.

En cuanto al promedio de las máximas, la media del 23 de junio sería la tercera más alta registrada en junio, solo por detrás de los valores alcanzados los días 29 y 30 de junio del año pasado, cuando España también sufrió una ola de calor temprana y prolongada.

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El episodio ha dejado además numerosas efemérides en estaciones meteorológicas con series largas, sobre todo en el norte peninsular. Uno de los datos más destacados se registró el día 23 en Tama, en Liébana, Cantabria, donde se alcanzaron 43,7 grados, lo que supone el récord absoluto de temperatura máxima en Cantabria, teniendo en cuenta todos los meses del año.

También ha sido llamativo el caso del aeropuerto de Bilbao. Con datos desde 1947, hasta 2025 se habían registrado 18 días con máximas iguales o superiores a 40 grados. Solo en una ocasión, en 2022, se habían alcanzado o superado los 40 grados dos veces en un mismo año: el 18 de junio, con 40,9 grados y el 17 de julio, con 41,2 grados.

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Sin embargo, en 2026 ese umbral ya se ha superado en dos ocasiones, los días 21 y 23 de junio y es posible que este 24 de junio pueda volver a superarse la barrera de los 40 grados.

En los primeros 53 años de observaciones en Bilbao aeropuerto, entre 1947 y 1999, se registraron en siete ocasiones 40 grados o más; en los 27 siguientes (2000-2026 hasta ayer), en trece ocasiones.

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Sin contar la actual ola de calor, que todavía no ha finalizado, desde 1975 se han registrado 78 olas de calor en España, con un total de 458 días en ola de calor.

La diferencia entre la primera mitad de la serie y la segunda es clara: hasta 2000 hubo 129 días en ola de calor, mientras que entre 2001 y 2025 hubo 329, más del doble, al multiplicarse por 2,5.

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En la primera década de la estadística, entre 1975 y 1984, el promedio era de 3 días en ola de calor al año mientras que en los últimos diez años, entre 2016 y 2025, el promedio fue de 22 días de ola de calor al año.

El número de días con ola de calor aumenta a razón de 3,3 días cada 10 años; las olas de calor van ganando en extensión a razón de 3,2 provincias cada 10 años y, además, la anomalía de la ola gana intensidad a razón de 0,26 grados cada 10 años. EFE

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