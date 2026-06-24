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EE.UU. buscará prolongar su 'momentum' en el Mundial ante la eliminada Turquía

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Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Las selecciones de Estados Unidos y Turquía cerrarán este jueves la fase de grupos del Mundial en un encuentro sin presión en el que los anfitriones buscarán mantener su racha ganadora mientras que los Otomanos intentará despedirse con honor del Mundial.

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Ambos equipos llegan a la cita en el Estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood (California) sin nada que perder.

Mientras que el equipo de las Barras y las Estrellas se aseguró el pasado viernes el liderato del Grupo D, Turquía cayó ese mismo día ante Paraguay y quedó fuera de carrera.

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Para el seleccionador estadounidense, el argentino Mauricio Pochettino, el partido se presenta como una oportunidad para dar descanso a sus figuras clave y minutos a los menos habituales.

El argentino todavía tiene decisiones clave que tomar. Por ejemplo, los minutos planea dar a jugadores como el delantero Folarin Balogun, quien ya tiene una tarjeta amarilla y una más lo dejaría fuera del próximo encuentro, donde podría encontrar a un equipo más agresivo.

Las dudas también se ciernen sobre la estrella del equipo, Christian Pulisic, quien no ha jugado desde que tuvo que abandonar el partido en la segunda mitad del encuentro inaugural contra Paraguay debido a molestias musculares.

Por su parte, los de la Media Luna y la Estrella afrontan el choque con el único aliciente de limpiar su imagen tras la temprana eliminación.

Las derrotas ante Paraguay y Australia hundieron a los dirigidos por el italiano Vincenzo Montella en lo más bajo de la clasificación.

Ahora, el objetivo será hacer daño al rival.

El encuentro se presta a una clara victoria por parte de los estadounidenses quienes, de ganar, encadenarían tres victorias consecutivas y se posicionarían como un duro rival a batir, a la espera de conocer a su contrincante en dieciseisavos.

Los estadounidenses se enfrentarán al segundo clasificado de cualquiera de estos cinco grupos: B, E, F, I o J; un encuentro que tendrá el próximo 1 de julio en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

No obstante, la falta de obligaciones defensivas en los dos bandos anticipa un duelo abierto, vistoso para los aficionados y con un alto protagonismo de las transiciones rápidas.

Alineaciones probables:

Estados Unidos: Matt Freese, Alex Freeman, Weston McKennie, Tim Ream, Sergiño Dest, Malik Tillman, Sebastian Berhalter, Timothy Weah, Brenden Aaronson, McKenzie y Ricardo Pepi.

Seleccionador: Mauricio Pochettino.

Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Hakan Calhanoglu, İsmail Yuksek; Baris Alper Yilmaz, Arda Guler, Kenan Yildiz; Kerem Akturkoglu.

Seleccionador: Vincenzo Montella.

Árbitro: el argelino Mustapha Ghorbal.

Estadio de Los Ángeles.

Hora: 19.00 local (02.00 GMT del sábado). EFE

(foto)

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