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Bolaños pregunta al PP si ha prometido un indulto a "algún implicado" en causas judiciales

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Madrid, 24 jun (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha preguntado este miércoles al PP si este partido ha prometido algún indulto a "algún implicado en alguna causa de corrupción actual de las que estamos conociendo".

Ha sido durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Cuca Gamarra, que le ha instado a comprometerse a que el Gobierno no va a indultar a ningún familiar del señor Sánchez, al señor Ábalos, a ningún dirigente socialista que termine condenado por corrupción o al exfiscal general del Estado.

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"Habla usted de indultos y me parece un tema bien sugerente para hablar. ¿Ha prometido el PP algún indulto a algún implicado en alguna causa de corrupción actual de las que estamos conociendo?", ha preguntado Bolaños a Gamarra, que no ha podido contestar, ya que había finalizado su turno de intervención.

Gamarra ha lamentado que haya ministros que denuncian "un golpe de Estado judicial" y que digan que algunos jueces pretenden acabar con el Gobierno. "Hablan como si tener un carné del PSOE, vivir en La Moncloa o pertenecer al grupo Puebla te diera impunidad para poder delinquir".

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El ministro ha insistido en mostrar su respeto "profundo y absoluto" a la acción de la Justicia. "Cuando hay resoluciones de las que discrepo, y algunas hay, hago una crítica sana a esas resoluciones con argumentos jurídicos y con respeto", ha subrayado.

Y ha añadido que eso no le hace pensar que el sistema judicial en su conjunto "esté corrompido". "Muy al contrario, cuando hay una mala praxis, que es anómala o irregular, que alguna hay, eso no afecta al conjunto del sistema judicial", ha destacado.

Gamarra ha subrayado que todos los ataques del Gobierno a la Justicia reflejan el miedo a que la Justicia actúe, "pero también a que la sociedad colabore, a que confiese, a que informe, a que declare".

"Es lógico que muchos teman a la Justicia porque evidentemente saben que por sus hechos van a acabar sentados en el banquillo", ha aseverado. EFE

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