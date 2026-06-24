Albares dice ser "totalmente favorable" a la ley de nacionalidad saharaui, que no avanza

Madrid, 24 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado ser "totalmente favorable" a la propuesta de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 y sus descendientes tengan la nacionalidad española, pero también es "muy consciente" de que hay que tener "la mejor relación con Marruecos".

"No hay ningún bloqueo" de esta proposición de ley, que apoyan todos los grupos de izquierda, ha afirmado el ministro en la sesión de control en el Congreso al responder al diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro quien le ha acusado de tenerla bloqueada, una sensación que comparten en Sumar ya que no parece avanzar desde que en abril se constituyó la ponencia después de estar encerrada en un cajón durante más de un año.

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Albares ha recordado al diputado republicano los intereses españoles en Marruecos, empezando por las 6.000 empresas que invierten allí o los más de 1,2 millones de marroquíes que viven en nuestro país.

"Por tanto, de la misma forma que no podemos permitir otros 50 años más de conflicto en el Sáhara (se refiere al apoyo del Gobierno al plan autonomista de Marruecos para la excolonia), tenemos que tener la mejor relación con Marruecos".

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El diputado le ha reprochado también que el Ejecutivo no haya condenado el ataque marroquí de principios de junio que mató al dirigente saharaui Lahbib Mohamed Abdelaziz, y a otros dos combatientes.

Albares le ha respondido que no se ha pronunciado al respecto ningún país del mundo, ni la ONU ni la Unión Europea.

Por otro lado, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha preguntado al ministro si seguía considerando que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la causa Plus Ultra, sigue siendo "un faro moral".

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Y Albares le ha contestado lo mismo que dijo Mariano Rajoy de él, "que agradecían a Zapatero toda la labor que hacía para liberar a los presos políticos en Venezuela".

"Zapatero no tenía cargo, pero sí encargo en Caracas, Pekín y Waterloo", ha subrayado la diputada popular al preguntar al ministro quién le avaló. EFE

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