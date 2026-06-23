Espana agencias

Bolaños condena la corrupción de Ábalos y sugiere al PP que lleve a Aldama en las listas

Guardar
Google icon
Imagen ILE2TEDUYJFWVIZZJYYZFN2HQ4

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado su repulsa por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión, a la par que ha sugerido al PP que incluya en sus listas al empresario Víctor de Aldama, conseguidor de la trama 'Koldo'.

"Respeto profundo a la sentencia y repugnancia con la corrupción", ha expresado Bolaños durante su intervención este martes en la sesión del control al Gobierno en el Senado, a una pregunta del Grupo Popular sobre si teme la acción de la justicia.

PUBLICIDAD

En su intervención, Bolaños ha animado al PP a que meta en las próximas listas electorales de su partido a Aldama y que así "hagan público su amor", tras señalar que el empresario está "difamando a todos los progresistas de los que se acuerda y con cuatro millones de euros metidos en el bolsillo".

El ministro de Justicia ha subrayado que la corrupción le "asquea" y "repugna", y lo hace aún más "cuando son personas que han sido nombradas por este Gobierno".

PUBLICIDAD

Bolaños ha señalado que ha habido "una instrucción y un juicio con todas las garantías" en el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas', al tiempo que ha recriminado que "hay alguna instrucción" que "no tiene ninguna garantía", en línea con sus críticas al juez Juan Carlos Peinado por la investigación a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, le ha reprochado que sean "muy valientes con el condenado y muy cobardes con quien lo nombró", al tiempo que ha indicado que el "único responsable" es el presidente del Gobierno, al que ha instado a hacer "lo único decente que le queda, convocar elecciones".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rego reprocha a Canarias que rechace el fin de la contigencia migratoria: Está en la ley

Infobae

Declarado culpable de asesinato el hombre que mató a su mujer embarazada en Toledo

Infobae

BlueBay, copropietario del Málaga, plantea una inversión de 600 millones para el club

Infobae

El PGA Tour revoluciona su modelo para 2028 y crea dos categorías con ascensos y descensos

Infobae

Declarado culpable de asesinato y aborto al acusado de matar a puñaladas a su mujer embarazada en Escalona (Toledo)

Declarado culpable de asesinato y aborto al acusado de matar a puñaladas a su mujer embarazada en Escalona (Toledo)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

‘El Bigotes’, condenado en la Gürtel, aconseja a los acusados de corrupción que colaboren con la Justicia: “Yo no lo hice y fui un gilipollas como la copa de un pino”

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

Sara Aagesen se opuso al rescate de Tubos Reunidos por razones ecológicas y forzó una segunda votación, según la UCO

La Guardia Civil detiene a seis personas tras registrar el Ayuntamiento de Soria (PSOE) por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales

El abogado de Zapatero pide al juez anular dos pruebas clave en el caso ‘Plus Ultra’: su disco duro y el teléfono móvil de Rodolfo Reyes que envió Estados Unidos

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

David Jiménez, abogado: “Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”

España no construye nuevas viviendas ni consigue vender las 455.000 vacías desde 2024: el stock se concentra en Madrid y la costa levantina

Los bomberos forestales alertan de un verano de alto riesgo de incendios por la falta de prevención: “Nos estamos jugando otra tragedia”

Sumar pone al Banco de España contra las cuerdas y amenaza con denunciarlo por ocultar las ganancias de la banca

El hantavirus ‘contagia’ la temporada alta de los cruceros en España: pierden un 12% de viajeros entre abril y mayo

DEPORTES

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Entre 300 y 350 millones de euros: lo que le puede costar al FC Barcelona intentar ‘robar’ a Julián Álvarez al Atlético de Madrid

Al Atlético de Madrid le estalla en la cara la estrategia que usó para fichar a Julián Álvarez y que ahora está utilizando el FC Barcelona

Así es el protocolo de la selección española contra las tormentas de Estados Unidos que ya han tenido que poner en práctica

Thomas Tuchel carga contra las pausas de hidratación: “Dividen el partido en cuatro cuartos y lo alteran más de lo que pensaba”.

Esta es la norma de la FIFA que permite al Atlético de Madrid denunciar al FC Barcelona por el ‘caso Julián Álvarez’