Bolaños condena la corrupción de Ábalos y sugiere al PP que lleve a Aldama en las listas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado su repulsa por el exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años de prisión, a la par que ha sugerido al PP que incluya en sus listas al empresario Víctor de Aldama, conseguidor de la trama 'Koldo'.

"Respeto profundo a la sentencia y repugnancia con la corrupción", ha expresado Bolaños durante su intervención este martes en la sesión del control al Gobierno en el Senado, a una pregunta del Grupo Popular sobre si teme la acción de la justicia.

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En su intervención, Bolaños ha animado al PP a que meta en las próximas listas electorales de su partido a Aldama y que así "hagan público su amor", tras señalar que el empresario está "difamando a todos los progresistas de los que se acuerda y con cuatro millones de euros metidos en el bolsillo".

El ministro de Justicia ha subrayado que la corrupción le "asquea" y "repugna", y lo hace aún más "cuando son personas que han sido nombradas por este Gobierno".

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Bolaños ha señalado que ha habido "una instrucción y un juicio con todas las garantías" en el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas', al tiempo que ha recriminado que "hay alguna instrucción" que "no tiene ninguna garantía", en línea con sus críticas al juez Juan Carlos Peinado por la investigación a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, le ha reprochado que sean "muy valientes con el condenado y muy cobardes con quien lo nombró", al tiempo que ha indicado que el "único responsable" es el presidente del Gobierno, al que ha instado a hacer "lo único decente que le queda, convocar elecciones".

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