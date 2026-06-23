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Declarado culpable de asesinato el hombre que mató a su mujer embarazada en Toledo

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Toledo, 23 jun (EFE).- El jurado que ha juzgado en Toledo a un hombre que apuñaló a su mujer embarazada en diciembre de 2022 en el municipio toledano de Escalona, lo ha declarado culpable por unanimidad de los delitos de asesinato y de aborto doloso.

En su veredicto, los nueve miembros del jurado han considerado que en la vista ha quedado acreditado que el acusado asesinó a su mujer el 28 de diciembre de 2022 en la casa unifamiliar de Escalona en la que vivían, al darle varias puñaladas que provocaron también la muerte del feto que la víctima tenía en su interior, porque estaba embarazada de unas 40 semanas.

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También por unanimidad, los integrantes del tribunal popular han considerado que al dictar la pena se apliquen las circunstancias agravantes de parentesco y discriminación de género, que han propuesto la fiscal y la letrada de la acusación popular, que ejerce la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Asimismo, han determinado que se apliquen las circunstancias atenuantes de que el procesado ha reconocido los hechos en la vista que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Toledo y que actuó bajo la influencia del consumo de alcohol y de sustancias psicotrópicas.

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Tras la lectura del veredicto, la fiscal y la acusación popular han mantenido su petición de que el procesado sea condenado a 22 años de prisión (tres menos de los 25 que pedían inicialmente al haber admitido los hechos) y de seis años por el delito de aborto doloso, dos menos que los que pedían al inicio, por el mismo motivo.

Las acusaciones han defendido la necesidad de imponer estas penas al procesado debido a la gravedad y entidad de los hechos, que están dentro del marco legal recogido en el Código Penal.

Por su parte, la abogada de la defensa ha pedido a la magistrada presidenta del jurado que le imponga la pena menor que sea posible, teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes que han sido reconocidas por el jurado popular.

En cuanto a la responsabilidad civil, ha apuntado que cuando llegue el momento procesal oportuno se le aplique el menor porcentaje posible, porque su defendido se ha declarado insolvente y carece de capacidad económica para que pueda hacer frente a ella.

En el juicio, que se ha prolongado dos días, se han juzgado los hechos ocurridos el 28 de diciembre de 2022 en la casa de Escalona en la que el matrimonio vivía con dos hijos de 14 y 13 años, que fueron testigos de la agresión de su padre a su madre cuando estaba a punto de dar a luz un hijo que había concebido con otro hombre con el que mantenía una relación extramatrimonial de casi dos años, que era conocida por el procesado. EFE

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