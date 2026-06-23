Nueva noche de calor sofocante en Euskadi con mínimas que rozan los 30ºC en algunos puntos

Vitoria, 23 jun (EFE).- Euskadi ha sufrido una nueva noche con temperaturas elevadas que incluso han rozado los 30 ºC en algunos puntos como en el monte Jaizkibel, donde se han registrado 29,9 ºC, y en el monte Oiz , donde el termómetro no ha bajado de los 28,4 ºC.

Según los datos de Euskalmet, en Gipuzkoa las temperaturas mínimas más elevadas se han localizado en zonas altas. A los 29,9 ºC de Jaizkibel, le siguen los 27,4 ºC de Zegama y los 25,5 ºC de Bidania. En este territorio se han registrado además 23,4 ºC en Zarautz, 23 ºC en Santa Clara y 22,9 en Behobia.

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En Bizkaia también las zonas altas han sido las más castigadas por el calor. Así, los 28,4 ºC de máxima en este territorio se han registrado el monte Oiz, mientras que en la estación meteorológica de Matxitxako, ubicada en el alto de Axnabarra la mínima no ha bajado de 28,3 ºC.

Además en el monte La Garbea, en Balmaseda, los valores términos no han bajado de 26 ºC; en el Untzueta, en Orozko, de 25,8 ºC; y en el Txarlazo, en Orduña, de 25,2 ºC.

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Álava ha sido esta noche el territorio que menos calor ha soportado aunque han sido numerosas las localidades con mínimas por encima de los 20 ºC. Las temperaturas mínimas más altas se han dado en Zaldiaran con 24,4 ºC, Ilarduia con 23,4 ºC y Herrera con 23,3 ºC.

Este martes está vigente una alarma roja por calor extremo en toda Euskadi salvo en la costa, donde se ha activado una alerta naranja. Se esperan temperaturas de 40 ºC de manera generalizada, aunque en el litoral las máximas serán de 35 ºC.

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Euskalmet anuncia además otra noche de calor -hay alerta naranja por temperaturas altas persistentes- ya que las mínimas no bajarán de 22 ºC en la costa, de 20 ºC en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, de 19 ºC en la zona central de Álava y de 22 ºC en el sur de este territorio. EFE

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