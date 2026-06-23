Los dominicanos Caminero y Guerrero siguen al frente en votaciones del Juego de Estrellas

Santo Domingo, 22 jun (EFE).- El tercera base dominicano Junior Caminero continúa liderando, por un estrecho margen, las votaciones para jugar esa posición en representación de la Liga Americana en el Juego de Estrellas, mientras que su compatriota Vladimir Guerrero Jr también sigue a la cabeza en cuanto a la primera base, pero con una ventaja mucho más holgada.

Así lo dio a conocer este lunes la Major League Baseball (MLB) en el segundo boletín sobre las votaciones para el partido que se celebrará en el Citizens Bank Part, en Filadelfia, el 14 de julio.

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Caminero, de los Rays de Tampa Bay, sigue al frente entre los jugadores del tercer cojín con 1.310.879 votos, seguido muy de cerca por el japonés Kazuma Okamoto, de los Azulejos de Toronto, que suma 1.282.884.

El líder absoluto en votos acumulados sigue siendo el bateador designado japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, con 2.310.735 votos, el único que ha alcanzado los dos millones de sufragios.

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Guerrero Jr, por su parte tiene el respaldo de 1.458.461 votos, lejos de los 882.772 que ha alcanzado Ben Rice, de los Yanquis de Nueva York.

Otro latinoamericano que navega sin problemas a la titularidad del Juego de Estrellas, es el jardinero cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, de la Liga Americana, quien acumula 1.974.459 votos, líder entre los jugadores de los jardines.

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Álvarez es escoltado en los jardines por George Springer, de los Azulejos, con 806.225 votos y el cubano Yandy Díaz, de Tampa Baya, con 459.371.

El también cubano Andy Pagés, de los Dodgers, lidera a los jardineros, pero en la Liga Nacional, con 1.518.451 votos. Los otros dos guardabosques que le siguen son Brandon Marsh, de los Filis de Filadelfia, con 1.256.874 y el venezolano Ronald Acuña Jr, de los Bravos de Atlanta, y sus 1.216.288 votos. EFE

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