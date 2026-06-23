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Cannavaro: "Cristiano marca de todas las maneras posibles"

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Houston (EE.UU.), 22 jun (EFE).- El italiano Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán, dijo este lunes que Cristiano Ronaldo es "de los mejores de siempre" y que puede "marcar de todas las maneras posibles", en la víspera del partido de su equipo contra Portugal en el Mundial.

"No podemos enfocarnos solo en Cristiano, sabemos que es de los mejores de siempre, pero Portugal tiene muchos buenos jugadores. No se le puede dejar solo, tenemos que estar muy concentrados en él, porque Cristiano marca de todas las maneras posibles, también en saques de esquina", aseguró Cannavaro en la rueda de prensa organizada en el NRG Stadium de Houston.

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Uzbekistán llega a este partido tras perder 1-3 contra Colombia y Portugal lo encara tras un gris 1-1 contra la República Democrática del Congo.

"Cuando es Portugal, tienes miedo, porque tiene al mejor mediocampo del mundo, a uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, pero tenemos que jugar el partido, trabajar como equipo, es la única manera de salir de aquí con un resultado. Intentaremos no tener miedo, jugar desde el primer minuto", afirmó.

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Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006, reconoció que disputar un Mundial como jugador es completamente distinto respecto a hacerlo como entrenador.

"Hacer un Mundial como jugador es distinto, porque lo vives a nivel individual. Como entrenador es muy complicado, porque tienes que estudiar mucho, tienes que hablar, no he tenido tiempo de emocionarme, espero disfrutar del espectáculo", afirmó. EFE

(foto)

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